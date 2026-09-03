Milyonlarca cep telefonu kapanacak: Tarihler belli oldu

Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının pahalılığı ve yurt dışından vergisiz satın alma avantajları nedeniyle vatandaşlar yurt dışından cihaz alma seçeneğini değerlendirmeye devam ediyor. Ancak, kayıt yaptırılmadan Türkiye'deki şebekelerde kullanılabilen cihazlar için belirli süre sınırlamaları bulunuyor.

MİLYONLARCA CEP TELEFONU KAPANACAK: TARİHLER BELLİ OLDU

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının mobil şebekeye bağlanılmasıyla başlayan 4 aylık yasal kullanım süresi, cihazın SIM kartına tanımlanıyor.

Çift SIM veya e-SIM desteği olan telefonlarda, ilk 4 aylık dönemin tamamlanmasının ardından ikinci SIM seçeneğine geçilerek kullanım süresi bir takvim yılında toplam 8 aya çıkarılabiliyor.

Yıl başında kullanım sürelerinin sıfırlanması sayesinde, doğru zamanlamayla kayıt yaptırılmadan kullanım süresi 16 aya kadar uzatılabiliyor.

Belirlenen sürelerin dolmasıyla birlikte kayıt altına alınmayan cihazlar Türkiye'de mobil iletişime kapatılıyor.

Bu telefonlar ya yurt dışında ikinci el olarak, Türkiye'de yedek parça şeklinde değerlendiriliyor ya da yasal kayıt işlemleri tamamlanarak kullanılabiliyor.

Yurt dışından getirilen cihazların Türkiye’de resmi olarak kullanılabilmesi için ödenmesi gereken 2026 yılı IMEI kayıt ücreti ise 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor.