Milyarder listesi değişti: Bu kez onlar da kaybetti

Forbes Türkiye verilerine dayanan rapora göre, Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi haziran periyodunu yeşil bölgede tamamladı. Endeks, aya 13.703 puan bandından giriş yapıp, kapanışı 14.121 puan seviyesinden gerçekleştirerek yukarı yönlü bir grafik çizdi. Endeksteki bu genel yükselişe karşın, belirli şirketlerin hisse senetlerinde gözlemlenen sert düşüşler, ülkenin en zenginlerini barındıran milyarderler haritasında kritik değişimlere neden oldu.

BORSADAKİ DALGALANMA İKİ İSMİ LİSTE DIŞINA İTTİ

Enka İnşaat hisselerinde yaşanan değer erimesi, Vildan Gülçelik ve Ceyda Lale Tara'nın milyarder unvanlarını yitirmesiyle sonuçlandı. Haziran ayının ilk günlerinde 98 lira seviyesinden işlem gören şirket hisseleri, ay kapanışında 90,5 liraya kadar geriledi. Yaşanan bu ivme kaybı neticesinde haziran ayında iki isim listeden düşmüş oldu. Benzer bir durum mayıs döneminde de yaşanmış; Tera hisselerindeki değer kaybı sebebiyle Oğuz Tezmen ve Emre Tezmen, listeye dahil olduktan sadece iki ay sonra milyarder statülerine veda etmişlerdi.

EN ZENGİN KOLTUĞUNDA İSTİKRAR SÜRÜYOR

Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Murat Ülker, 5,2 milyar dolarlık toplam servetiyle Türkiye'nin en varlıklı iş insanı unvanını korumayı sürdürüyor. Yıl içerisinde Murat Ülker'in liderlik koltuğu, önce Şaban Cemil Kazancı, sonrasında ise Feridun Geçgel tarafından zorlanmıştı. Buna rağmen yılın ilk altı aylık bölümünde en istikrarlı grafiği çizen Ülker, haziran ayını da birinci sırada kapattı. Enerji sektöründeki ağırlığını koruyan Şaban Cemil Kazancı ise 4,8 milyar dolarlık servetiyle listenin güçlü isimlerinden biri olmaya devam etti.

Astor hisselerinde meydana gelen dalgalanmalar, Feridun Geçgel'in finansal varlıklarına doğrudan yansıdı. Geçgel, haziran ayının başlangıcında 5 milyar dolar sınırını aşarak Şaban Cemil Kazancı'yı geride bırakmış ve ikinci sıraya yerleşmişti; hatta ülkenin en zengin ismi olmaya oldukça yaklaşmıştı. Ne var ki, ilgili tarihten bu yana Astor hisseleri yüzde 25'in üzerinde bir değer kaybına uğradı ve 30 Haziran'daki seansı 276,5 lira seviyesinden noktaladı. Bu düşüşle birlikte, mayıs sonunda 4,5 milyar dolar servetle dünyada 951'inci basamakta bulunan Geçgel, 3,7 milyar dolara gerileyerek 1150'nci sıraya düştü. Öte yandan Hamdi Akın ve ailesi, finansal büyüklüğünü 2,3 milyar dolardan 2,4 milyar dolara taşıyarak küresel sıralamada yukarı yönlü bir ivme kaydetti.

ZİRVENİN İLK BEŞ BASAMAĞINDA KADIN TEMSİLCİ YOK

Milyarderler listesinin en tepesindeki ilk beş sırada hiçbir kadın iş insanı yer bulamadı. Ülkenin en zengin kadını pozisyonunda, 2,8 milyar dolarlık varlığıyla listenin altıncı sırasında kendisine yer bulan Filiz Şahenk bulunuyor. Doğuş Holding'in bir diğer veliahtı Ferit Şahenk 3 milyar dolarlık servet büyüklüğüyle beşinci sıraya yerleşirken, anne Deniz Şahenk de 1,6 milyar dolarlık varlığıyla listedeki yerini aldı.

Tablonun alt sıralarında bulunan isimler ise 1 milyar dolar sınırında kalma mücadelesi veriyor. Ali Erdemoğlu, Aydın Doğan, Leyla Tara Suyabatmaz, Murat Vargı, Tülay Kazancı ve Yasemin Zeynep Keyman tam 1 milyar dolarlık servetleriyle sınır hattında bulunuyor.

Önümüzdeki süreçte yaşanabilecek küçük çaplı aşağı yönlü hareketlerin bu kişileri liste dışına itebileceği öngörülüyor. Özellikle Sasa hisselerinde yaşanan düşüş eğilimi devam ederse, bir zamanlar Türk dolar milyarderleri sıralamasının zirvelerinde yer alan Erdemoğlu ailesinin de tamamen listenin dışına çıkma ihtimali bulunuyor.

TOPLAM SERVET HAVUZUNDA 3 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Ülkedeki milyarderlerin toplam servet büyüklüğü mayıs ayını 104,4 milyar dolar seviyesinde tamamlamıştı. 39 kişi ve ailenin oluşturduğu bu özel listenin haziran ayındaki toplam serveti ise 101,4 milyar dolara geriledi.

Ancak bu hesaplamadan yurt dışı merkezli operasyonlarıyla gelir elde eden Eren Özmen, Fatih Özmen, Hamdi Ulukaya ve Uğur Şahin çıkarıldığında ortaya çok daha farklı bir tablo çıkıyor. Söz konusu isimler denklemden düşüldüğünde, Türkiye içerisindeki milyarderlerin toplam serveti 71,7 milyar dolara iniyor.