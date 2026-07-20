Milli Piyango düğmeye bastı: Piyasa tahmin sitesine erişim engeli

Kullanıcıların siyaset, spor müsabakaları, ekonomik veriler ve güncel jeopolitik olayların sonuçları üzerine tahmin yürüterek işlemler gerçekleştirdiği küresel platform Polymarket'e Türkiye'den erişim durduruldu.

Tahmin piyasası olarak adlandırılan platform, yasa dışı bahis oynatıldığı gerekçesiyle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınan 16 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/10 sayılı kararla resmen erişime kapatıldı.

FRANSA'DAN DA ERİŞİM ENGELİ VE 100 BİN EUROLUK CEZA TEHDİDİ

Türkiye'nin aldığı kararın bir benzeri Fransa'da da uygulamaya konuldu. Fransa Ulusal Kumar Otoritesi (ANJ), ülkedeki internet servis sağlayıcılarına Polymarket platformuna erişimin kesilmesi yönünde resmi talimat verdi.

ANJ tarafından yapılan açıklamada, söz konusu platformun yasa dışı bir kumar hizmetini teşvik ettiği, kullanıcıları ciddi finansal kayıp riskiyle karşı karşıya bıraktığı ve sistemdeki bazı bahislerin manipülasyona açık olduğu vurgulandı.

Fransız düzenleyici kuruma göre, platformda işlem yapılması kısıtlanmış bölgelerde dahi canlı oranların ana sayfada açıkça sergilenmesi, yetkisiz bir kumar hizmetinin reklamı anlamına geliyor. Fransa yasalarına göre lisanssız bir bahis sitesinin tanıtımını yapmanın cezası 100 bin euroya (114 bin dolar) kadar ulaşabiliyor. Alınan engelleme kararının, platform Fransız kurallarına tam anlamıyla uyum sağlayana dek yürürlükte kalacağı bildirildi.

YILLIK GELİRİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tahmin piyasaları; seçim sonuçlarından spor etkinliklerine, bölgesel krizlerden makroekonomik verilere kadar gelecekte yaşanacak olayların sonuçlarına bağlı sözleşmelerin alınıp satılmasına olanak tanıyor.

Son iki yıllık süreçte dünya çapında milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaşarak hızla büyüyen Polymarket'in, sektörel verilere göre yıllık geliri son dönemde 1 milyar doları geçmiş durumda. Ancak platformun bu önlenemez yükselişi, olay sözleşmelerinin "yasa dışı kumar" mı yoksa "lisanssız finansal ürün" mü olduğu konusunda küresel düzenleyicilerin ve devletlerin radarına girmesine neden oldu.

ANJ ayrıca platformdaki bazı bahislerin hileli göründüğünü, özellikle hava durumuna dayalı bahislerde ölçüm sensörlerinin siber saldırıyla ele geçirilmiş olabileceğini tespit etti. Bu bulgular üzerine Paris Savcılığı'nın siber suç birimi 4 Mayıs'ta resmi bir soruşturma başlattı. Fransa'nın platforma yönelik incelemelerinin geçmişi ise 2024 yılına dayanıyor. O dönem "Fredi9999" lakabıyla bilinen bir Fransız yatırımcı, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanacağına bahis oynayarak sistemden yaklaşık 79 milyon dolar kazanmıştı.

AVRUPA VE ABD'DE YASAK DALGASI BÜYÜYOR

Fransa ve Türkiye, platforma karşı kısıtlayıcı adım atan ülkelerin giderek büyüyen listesine eklendi. Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 13 Temmuz'da internet sağlayıcılarına Polymarket'i engelleme talimatı verirken; Portekiz ocak ayında, Brezilya ise nisan ayında tahmin ve bahis platformlarına yönelik kapsamlı yasak kararları çıkardı.

Güncel istatistiklere göre dünya genelinde 36 farklı bölgede coğrafi engelle karşı karşıya olan platforma; Singapur, Polonya, Macaristan, Ukrayna ve Endonezya'da da erişilemiyor.

Tahmin piyasaları Amerika Birleşik Devletleri'nde de ciddi bir hukuki savaşın ortasında kaldı. Kentucky eyaleti yönetimi, 17 Haziran'da aralarında Kalshi ve Polymarket'in de bulunduğu beş farklı tahmin piyasası platformuna, lisanssız spor bahis hizmeti yürüttükleri iddiasıyla resmi dava açtı. Bu hamleyi en az 17 eyalet daha takip etti. Öte yandan federal düzeyde bir kurum olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, düzenlenen olay sözleşmeleri üzerindeki kendi münhasır yetkisine müdahale ettikleri gerekçesiyle sekiz eyalete karşı dava açarak hukuki süreci karmaşık bir boyuta taşıdı.