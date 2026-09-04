Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: 2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu
Bankalar, müşteri portföylerini büyütmek ve yeni müşteriler kazanmak için mevduat oranlarını güncellemeye devam ediyor. Faiz oranlarındaki değişimle birlikte 2 milyon TL'nin aylık getirisi de banka banka açıklandı.
Bankalar, mevduat müşterilerine yönelik faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor.
Rekabetin artmasıyla birlikte birçok banka, özellikle yeni müşterilere daha cazip vadeli mevduat seçenekleri sunuyor. Güncellenen oranlar, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere daha yüksek getiri imkanı sağlıyor.
BANKA BANKA GÜNCEL RAKAMLAR BELLİ OLDU
Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.
2 milyon TL tutarındaki birikimin sağlayacağı kazanç, tasarruf sahiplerinin en fazla merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları, yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.
İşte bankalara göre 2 milyon TL’nin aylık mevduat getirileri...
ZİRAAT BANKASI
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 54.969,86 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.969,86 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 54.246,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.246,58 TL
HALK BANK
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 52.076,71 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.052.076,71 TL
AKBANK
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 56.416,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.056.416,44 TL
YAPI KREDİ
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 54.822,56 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.054.822,56 TL
ODEA BANK
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 53.482,10 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.482,10 TL
GARANTİ BBVA
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 55.693,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL
QNB
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 56.345,40 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.056.345,40 TL
TEB
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 53.951,36 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.053.951,36 TL
TÜRKİYE FİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Kar Payı Oranı: %45
Net Kazanç: 61.352,46 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.061.352,46 TL
DENİZ BANK
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 57.505,06 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.057.505,06 TL
HSBC
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 56.263,56 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.056.263,56 TL