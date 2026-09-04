Halk TV Ekonomi Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: 2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: 2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu Bankalar, müşteri portföylerini büyütmek ve yeni müşteriler kazanmak için mevduat oranlarını güncellemeye devam ediyor. Faiz oranlarındaki değişimle birlikte 2 milyon TL'nin aylık getirisi de banka banka açıklandı.