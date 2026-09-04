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Halk TV Ekonomi Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: 2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: 2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar, müşteri portföylerini büyütmek ve yeni müşteriler kazanmak için mevduat oranlarını güncellemeye devam ediyor. Faiz oranlarındaki değişimle birlikte 2 milyon TL'nin aylık getirisi de banka banka açıklandı.

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Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: 2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar, mevduat müşterilerine yönelik faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor.

Rekabetin artmasıyla birlikte birçok banka, özellikle yeni müşterilere daha cazip vadeli mevduat seçenekleri sunuyor. Güncellenen oranlar, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere daha yüksek getiri imkanı sağlıyor.

BANKA BANKA GÜNCEL RAKAMLAR BELLİ OLDU

Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

2 milyon TL tutarındaki birikimin sağlayacağı kazanç, tasarruf sahiplerinin en fazla merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları, yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.

Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: 2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu - Resim : 1

Bankalarda rekabet kızıştı: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisiBankalarda rekabet kızıştı: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi

İşte bankalara göre 2 milyon TL’nin aylık mevduat getirileri...

ZİRAAT BANKASI

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 54.969,86 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.969,86 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 54.246,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.246,58 TL

HALK BANK

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 52.076,71 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.052.076,71 TL

AKBANK

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 56.416,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.056.416,44 TL

YAPI KREDİ

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 54.822,56 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.054.822,56 TL

ODEA BANK

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 53.482,10 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.053.482,10 TL

GARANTİ BBVA

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 55.693,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.055.693,15 TL

QNB

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 56.345,40 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.056.345,40 TL

TEB

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 53.951,36 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.053.951,36 TL

TÜRKİYE FİNANS

Günlük Vadeli Hesap

Kar Payı Oranı: %45

Net Kazanç: 61.352,46 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.061.352,46 TL

DENİZ BANK

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 57.505,06 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.057.505,06 TL

HSBC

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 56.263,56 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.056.263,56 TL

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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