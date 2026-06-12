Mevduat faizleri füze gibi uçtu: 800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla mevduat faiz oranlarını güncellemeyi sürdürüyor. Değişen oranlar, 800 bin TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı getiriyi bankadan bankaya farklı seviyelere taşıyor.
Bankalar arasında mevduat faizlerindeki rekabet giderek yoğunlaşırken, müşteri tabanını genişletmek isteyen birçok banka mevduat hesaplarında oranlarını güncelliyor. Bu sayede tasarruf sahiplerine daha cazip getiri fırsatları sunuluyor.
BANKALAR YENİ TUTARLARI AÇIKLADI
Yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen tasarruf sahipleri ise hangi bankanın daha fazla kazanç sağladığını yakından takip ediyor. Bu kapsamda, 800 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede ne kadar getiri sağlayacağı da yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
İşte bankalara göre 800 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirileri...
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.668 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 829.668 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.037 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 829.037 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.037 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 829.037 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.405 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 828.405 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.405 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 828.405 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.405 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 828.405 TL
TEB
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.774 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 827.774 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.459 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 827.459 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.143 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 827.143 TL
ING
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.143 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 827.143 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.827 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 826.827 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.881 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.881 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.249 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 825.249 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.934 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 824.934 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.356 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 823.356 TL
MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalar arasındaki mevduat faizi yarışı sürerken, uzmanlar yatırımcıları yalnızca yüksek oranlara odaklanmamaları konusunda uyarıyor. Özellikle kampanyalı faiz oranlarının detaylarının dikkatlice incelenmesi gerektiği belirtiliyor.
NET KAZANCA DİKKAT
Uzmanlara göre mevduat hesabı açmadan önce ilk kontrol edilmesi gereken konu, açıklanan faiz oranının brüt mü yoksa net mi olduğu. Stopaj kesintisi sonrası elde edilecek gerçek kazancın hesaplanmasının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.
KAMPANYA FAİZLERİNİ İNCELEYİN
Bazı bankaların sunduğu “hoş geldin faizi” kampanyalarının yalnızca yeni müşteriler için geçerli olduğu ve sınırlı süre uygulandığı ifade ediliyor. Kampanya süresi sona erdiğinde standart faiz oranına geçilebildiği için detayların dikkatle okunması öneriliyor.
LİMİT ŞARTLARINI KONTROL EDİN
Yüksek faiz oranlarının çoğu zaman belirli mevduat tutarları için geçerli olduğu belirtilirken, limit aşımında faiz oranlarının düşebildiğine dikkat çekiliyor.