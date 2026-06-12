Mevduat faizleri füze gibi uçtu: 800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar arasında mevduat faizlerindeki rekabet giderek yoğunlaşırken, müşteri tabanını genişletmek isteyen birçok banka mevduat hesaplarında oranlarını güncelliyor. Bu sayede tasarruf sahiplerine daha cazip getiri fırsatları sunuluyor.

BANKALAR YENİ TUTARLARI AÇIKLADI

Yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen tasarruf sahipleri ise hangi bankanın daha fazla kazanç sağladığını yakından takip ediyor. Bu kapsamda, 800 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede ne kadar getiri sağlayacağı da yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İşte bankalara göre 800 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirileri...

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: %47,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.668 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 829.668 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %46,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.037 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 829.037 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %46,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 29.037 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 829.037 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %45,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.405 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 828.405 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %45,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.405 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 828.405 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: %45,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.405 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 828.405 TL

TEB

Faiz Oranı: %44,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.774 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 827.774 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %43,50

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.459 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 827.459 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %43,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.143 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 827.143 TL

ING

Faiz Oranı: %43,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 27.143 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 827.143 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %42,50

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 26.827 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 826.827 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %41,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.881 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 825.881 TL

QNB

Faiz Oranı: %40,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.249 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 825.249 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %39,50

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.934 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 824.934 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %37,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.356 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 823.356 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar arasındaki mevduat faizi yarışı sürerken, uzmanlar yatırımcıları yalnızca yüksek oranlara odaklanmamaları konusunda uyarıyor. Özellikle kampanyalı faiz oranlarının detaylarının dikkatlice incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

NET KAZANCA DİKKAT

Uzmanlara göre mevduat hesabı açmadan önce ilk kontrol edilmesi gereken konu, açıklanan faiz oranının brüt mü yoksa net mi olduğu. Stopaj kesintisi sonrası elde edilecek gerçek kazancın hesaplanmasının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

KAMPANYA FAİZLERİNİ İNCELEYİN

Bazı bankaların sunduğu “hoş geldin faizi” kampanyalarının yalnızca yeni müşteriler için geçerli olduğu ve sınırlı süre uygulandığı ifade ediliyor. Kampanya süresi sona erdiğinde standart faiz oranına geçilebildiği için detayların dikkatle okunması öneriliyor.

LİMİT ŞARTLARINI KONTROL EDİN

Yüksek faiz oranlarının çoğu zaman belirli mevduat tutarları için geçerli olduğu belirtilirken, limit aşımında faiz oranlarının düşebildiğine dikkat çekiliyor.