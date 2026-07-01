Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını sert bir şekilde yukarı çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Banka, makrofinansal istikrarı tahkim etmek ve parasal aktarım mekanizmasının işleyişini desteklemek gayesiyle 2023 senesinde devreye alınan ve yüzde 2,5 oranında tatbik edilen döviz cinsinden mevduat/katılım fonu için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık ayırma zorunluluğuna tamamen son verdi.

YABANCI PARA MEVDUATINDA ORANLAR YÜKSELDİ

Yayımlanan yeni tebliğ çerçevesinde, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına yönelik uygulanan zorunlu karşılık oranları yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre yeni oranlar şu şekilde netleşti:

Vadesiz ve 1 aya kadar (1 ay dahil) vadeli yabancı para mevduat/katılım fonlarında zorunlu karşılık oranı yüzde 30 seviyesinden yüzde 32'ye çıkarıldı.

1 aydan daha uzun vadeye sahip yabancı para mevduat ve katılım fonlarında ise zorunlu karşılık oranı yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi.

FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERDE DE ORANLAR DEĞİŞTİ

Yürürlüğe giren yeni mevzuatla birlikte, bankaların diğer finansal yükümlülük kalemlerine uygulanan zorunlu karşılık oranlarında da yukarı yönlü revizyona gidildi:

Müstakrizlerin fonları için tatbik edilen zorunlu karşılık oranı yüzde 25 düzeyine ulaştırıldı.

Bankacılık kurumlarının yurt içinde yerleşik taraflarla gerçekleştirdikleri repo işlemlerinden elde ettikleri 1 yıla kadar vadeli fonlar için zorunlu karşılık payı yüzde 25 şeklinde tayin edildi.

Yurt dışı bankalar mevduatı ile katılım fonlarını da içerisine alan diğer yükümlülük sınıflarında zorunlu karşılık oranı, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 21 seviyesine tırmandı.

Uzun vadeli diğer yükümlülük kalemlerinde ise eski oranların korunmasına karar verildi. Buna göre zorunlu karşılık oranları; 2 yıla kadar olan vadelerde yüzde 10, 3 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 8, 5 yıla kadar vadede yüzde 3 ve 5 yıldan uzun vadeli yükümlülüklerde ise yüzde 0 şeklinde tatbik edilmeye devam edecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), belirlenen bu yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesis etme işlemlerinin 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini ilan etti.