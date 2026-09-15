Merkez Bankası yıl sonu rakamlarını açıklarken en düşük emekli ve memur maaşı ortaya çıktı

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak artışa çevrilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son anketinden çıkan enflasyon tahmini zam hesaplarını değiştirdi.

Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığından memur maaşlarına, aile yardımlarından engelli aylıklarına kadar çok sayıda ödeme yeniden hesaplanacak.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 29,61 olarak yer aldı.

Bu tahmin gerçekleşirse Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 10,07 olacak. Halen 23 bin 552 lira olan taban emekli aylığının da bu oranda artırılması halinde 25 bin 924 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ TABLO

Aynı enflasyon tahminine göre memurlar ve memur emeklileri için ocak ayındaki artış yüzde 8,01 olarak hesaplanıyor.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 849 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 52 liraya çıkacak. Yüzde 8,01’lik artış tahmininin gerçekleşmesi halinde bazı memur maaşları şu şekilde şekillenecek:

Memur (Lise 9/1): 75.848 TL

Memur (Üni. 9/1): 78.928 TL

Şube Müdürü (1/4): 115.690 TL

Öğretmen (Uz. 1/4): 99.548 TL

Başkomiser (3/1): 109.351 TL

Polis (8/1): 100.037 TL

Uzman Doktor (1/4): 184.405 TL

Hemşire (Üni. 5/1): 91.641 TL

Avukat (1/4): 110.316 TL

YARDIM VE DESTEK ÖDEMELERİ DE DEĞİŞECEK

Memur maaşlarındaki artış, aile yardımı ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Yüzde 8,01’lik artış gerçekleşirse çalışmayan eş için verilen yardım 3 bin 581 liradan 3 bin 868 liraya yükselecek. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 851 liraya, 6 yaş üstündeki çocuklar için 425,42 liraya çıkacak.

Memurların toplu sözleşme ikramiyesinde de yükseliş öngörülüyor. Haberdeki hesaba göre aylık 1113 lira olan ikramiye, yüzde 8,01’lik zamla 1203 liraya ulaşacak. Böylece ocak zammı, memurlar açısından yalnızca aylık maaş artışıyla sınırlı kalmayacak; aile ve çocuk yardımları ile ikramiyeleri de yukarı taşıyacak.

Sosyal destek ödemeleri de memur maaşlarındaki değişimden etkilenecek. Haberdeki hesaplamaya göre 7 bin 256 lira olan 65 yaş aylığı 7 bin 838 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 arasında engeli bulunanların aylığı 5 bin 793 liradan 6 bin 257 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli bulunanların aylığı ise 8 bin 689 liradan 9 bin 385 liraya çıkacak.

Ağır engelli raporu bulunan ve günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen kişilere verilen evde bakım desteğinin 15 bin 755 liradan 17 bin 17 liraya yükselmesi bekleniyor. Tüberküloz veya SSPE hastalarına kronik hastalık yardımı kapsamında yapılan 15 bin 755 liralık destek ödemesi de aynı hesaplamayla 17 bin 17 liraya ulaşacak.