Merkez Bankası, Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması sonuçlarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomiyle ilgilenen ve güncel gelişmeleri takip ederek analiz etmeye çalışan üniversite öğrencilerinin düşüncelerini ortaya koyabilmeleri amacıyla 15 Eylül 2025 tarihinde duyurduğu "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması"nın başvuru değerlendirme sürecini tamamladı. Yarışma kapsamında gençlerin inceleyebileceği makale konuları daha önce "Merkez Bankaları ve Dijital Paralar", "Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri" ile "TCMB’nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi" başlıkları şeklinde belirlenmişti.

DERECEYE GİREN MAKALELER VE İSTANBUL FİNANS MERKEZİ DAVETİ

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından ödül alan çalışmalar netleşti.

Yarışmada birincilik ödülünü "Merkez Bankası Dijital Paralarının Küresel Para Politikası ve Finansal İstikrar Üzerindeki Etkileri: G20 Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi" adlı makale kazandı.

İkinci sırada "Türkiye’deki Enflasyon Rejimleri ile Hanehalkı Borçlanması Arasındaki İlişkinin Toplumsal Refah Üzerine Etkileri" yer alırken, üçüncü sırada ise "Fiyat İstikrarı ve Toplumsal Refah Arasındaki İlişki: Enflasyonun Seviyesi ve Oynaklığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz" başlıklı çalışma gösterildi.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerin makalelerini sunmak üzere TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesine davet edildiği bildirildi.

Öte yandan Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması'nın, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da düzenlenmeye devam edeceği açıklandı. TCMB'nin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışmasına ilişkin başvuru değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin fikirlerini ifade edebilmelerini teşvik etmek amacıyla Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması düzenlenmiştir. Başvurulara ilişkin değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, dereceye giren öğrencilerin makalelerine buradan erişilebilmektedir. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler makalelerini sunmak üzere TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesine davet edilmiştir. Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da düzenlenecektir."