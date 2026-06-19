Merkez Bankası sordu: Firma ve şirketler ekonomiye güveniyor mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran dönemine ilişkin reel kesim güveni anketlerinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan resmi rakamlara göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) haziran ayında bir önceki aya kıyasla 1 puanlık yükseliş kaydederek 102 seviyesine ulaştı.

Elde edilen bu rakamla birlikte, reel kesim güveni şubat ayından bu yana görülen en yüksek noktaya tırmanmış oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise mayıs ayına göre 0,2 puan artışla 103,5 puana çıktı.

ENDEKSİ HANGİ VERİLER YUKARI ÇEKTİ?

Genel güven endeksini oluşturan alt anket sorularına ait yayılma endekslerinin detayları incelendiğinde; gelecek üç aylık döneme dair üretim hacmi beklentileri, sabit sermaye yatırım harcamaları, son üç ay içerisindeki toplam sipariş miktarı, halihazırdaki mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata yönelik yapılan değerlendirmeler endeksi yukarı yönlü etkiledi. Buna karşılık; eldeki mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aya ilişkin toplam istihdam beklentisi ve yine gelecek üç ay için öngörülen ihracat sipariş miktarına dair değerlendirmeler ise endeks üzerinde azalış yönünde bir baskı yarattı.

İÇ PİYASA SİPARİŞLERİ ÇAKILDI, SATILAMAYAN STOKLAR ARTTI

Firmaların son üç aylık döneme dair yaptıkları değerlendirmelerde, üretim hacminde artış olduğunu ifade edenlerin lehine olan eğilimin mayıs ayına kıyasla ivme kaybettiği belirlendi. İç piyasa sipariş miktarlarında azalış bildirenlerin lehine olan tablo belirginleşirken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenlerin lehine olan eğilimde ise güçlenme saptandı.

Mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde, toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında kaldığı yönündeki görüşler zayıfladı. Ancak mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığını, yani ürünlerin elde kaldığını bildirenlerin eğilimi ise bir önceki aya göre kuvvetlendi.

GELECEK ÜÇ AY İÇİN İŞE ALIM BEKLENTİLERİ ZAYIFLIYOR

Gelecek üç aylık sürece yönelik beklentiler incelendiğinde; iç piyasa sipariş miktarı ile üretim hacminde artış öngörenlerin lehine olan eğilimin önceki aya göre güçlendiği gözlemlendi.

Aynı dönem için ihracat sipariş miktarında artış bekleyenlerin lehine olan tablo ise ivme kaybetti.

Raporun en dikkat çekici ve kritik kısımlarından biri de işgücü piyasasına yönelik veriler oldu. Gelecek üç aydaki istihdama dair artış yönlü beklentilerde, bir önceki aya göre açık bir zayıflama yaşandı. Öte yandan, önümüzdeki on iki aylık dönemdeki sabit sermaye yatırım harcamalarına yönelik artış beklentilerinin ise önceki aya kıyasla güçlendiği tespit edildi.