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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi düşüş sürüyor: Dev kayıp

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Eylül haftasında 183,8 milyar dolara gerileyerek düşüşünü üçüncü haftaya taşıdı. Rezervler, 30 Ocak’ta ulaşılan 218,2 milyar dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık 34,4 milyar dolar altına kadar geriledi.

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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi düşüş sürüyor: Dev kayıp

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinde gerileme devam ediyor. 11 Eylül 2026 ile sona eren haftada toplam rezervler, bir önceki haftaya göre yaklaşık 500 milyon dolar azalarak 183,8 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerinden yapılan hesaplamaya göre, 4 Eylül haftasında 184,3 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 11 Eylül haftasında 183,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece rezervlerdeki düşüş üst üste üçüncü haftaya taşındı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, temmuz ayından itibaren yeniden yükseliş eğilimine girmiş ve 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolara ulaşmıştı. Ancak bu seviyenin ardından rezervlerde yeniden düşüş görüldü. Toplam rezervler 28 Ağustos haftasında 188,2 milyar dolar, 4 Eylül haftasında 184,3 milyar dolar ve 11 Eylül haftasında 183,8 milyar dolar oldu.

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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Rezervler daha sonra gerileyerek 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar düştü. Temmuz ayında başlayan toparlanmanın ardından ağustosta 188,4 milyar dolara kadar yükselen rezervler, son üç haftada yeniden gerileme kaydetti.

11 Eylül itibarıyla Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, tarihi zirvenin yaklaşık 34,4 milyar dolar altında bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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