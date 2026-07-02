Merkez Bankası rezervlerinde büyük kayıp! 13 ayın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların yakından takip ettiği haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre bankanın rezervlerinde ciddi bir daralma yaşandığını ortaya koydu.

150 MİLYARIN ALTINA İNDİ

26 Haziran haftasına ait verilere bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 991 milyon dolarlık bir düşüş kaydetti.

Yaşanan bu sert gerilemeyle birlikte toplam rezerv miktarı 149 milyar 205 milyon dolara indi. Ortaya çıkan bu tablo neticesinde, 16 Mayıs 2025 tarihinden bu yana ilk defa toplam rezervler 150 milyar dolar barajının altına gerilemiş oldu.

HEM DÖVİZ HEM ALTIN REZERVİ AZALDI

İstatistiklerin alt kalemleri incelendiğinde, erimenin hem döviz hem de altın hesaplarında gerçekleştiği görüldü. 19 Haziran haftasında 59 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 26 Haziran tarihi itibarıyla 5 milyar 260 milyon dolar azalarak 54 milyar 251 milyon dolara düştü.

Aynı dönem aralığında altın rezervlerinde de aşağı yönlü bir grafik çizildi. Bir önceki hafta 97 milyar 685 milyon dolar olan altın rezervleri, 2 milyar 731 milyon dolarlık bir düşüş yaşayarak 94 milyar 954 milyon dolara geriledi.

Tüm bu kalemlerdeki azalışların toplamı neticesinde; 19 Haziran haftasında 157 milyar 196 milyon dolar olarak kayıtlara geçen Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Haziran haftasının sonunda 149 milyar 205 milyon dolara inmiş oldu.