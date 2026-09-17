Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Eylül haftasına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre TCMB'nin toplam brüt rezerv varlıkları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3 oranında azalarak 178,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ALTIN REZERVLERİ 110,3 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Söz konusu haftada döviz varlıkları 68,5 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise bir önceki haftaya göre yüzde 3,1 oranında azalarak 110,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

NET REZERVLERDE 3,4 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

TCMB'nin net rezervleri bir önceki haftadaki 65,6 milyar dolar seviyesinden 62,2 milyar dolara geriledi. Böylece net rezervlerde haftalık bazdaki düşüş 3,4 milyar doları buldu.

Öte yandan swap hariç net rezervler de 53,4 milyar dolardan 49,9 milyar dolara indi. Swap hariç net rezervlerdeki haftalık azalış ise 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.