Merkez Bankası rezervleri hesaplandı: Kayıp geri mi alınıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezerv tutarının, 3 Temmuz 2026 tarihiyle tamamlanan bir haftalık zaman diliminde tahminen 10,7 milyar dolar seviyesinde yükseliş yakaladığı öngörüldü.

Matriks Haber’in TCMB verileri üzerinden gerçekleştirdiği hesaplama çalışmalarına göre, 26 Haziran haftalık döneminde 149,2 milyar dolar bandında bulunan rezerv miktarı, 3 Temmuz ile biten haftada tahminen 159,9 milyar dolar seviyesine tırmandı.

TARİHİ ZİRVEDEN SONRA SÜREKLİ KAN KAYBETTİ

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rakamını kaydetmişti. Bu tarihi zirvenin ardından rezervlerde dalgalı fakat aşağı yönlü bir grafik izlenmeye başlandı.

TCMB toplam rezerv tutarı, mayıs ayının ikinci yarılık diliminde 160 milyar dolar dolaylarında hareket ederken, bunu takip eden dört haftalık süreçte tahminen 11 milyar dolar eriyerek 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolar sınırına kadar gerilemişti.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Temmuz haftasında ise kaydedilen yaklaşık 10,7 milyar dolarlık bu son artış hamlesiyle beraber, rezervlerin tekrar tahminen 160 milyar dolar seviyesine ulaştığı öngörüldü.

TCMB, söz konusu rezerv istatistiklerini 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.30 itibarıyla resmi olarak kamuoyuna ilan edecek.