Merkez Bankası raporunda dikkat çeken ifade: Eşel mobil kötü etkilemiş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ile paylaşılan Para Politikası Kurulu (PPK) özetine göre, jeopolitik gelişmelerle birlikte artan belirsizliklerin enerji fiyatlarını yeniden yükselme eğilimine soktuğu ifade edildi. Merkez Bankası raporunda, enerji arzı ile taşıma maliyetlerindeki belirsizliklerin enerji fiyatlarının seyrinde belirleyici olacağı aktarıldı.

TCMB'nin değerlendirmesinde, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde 2026 büyüme öngörülerinin aşağı yönlü güncellendiği, 2027 yılında ise baz etkisiyle toparlanma beklendiği bildirildi. Kurumun verilerine göre, Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla hesaplanan küresel büyüme endeksinin 2026'da yüzde 1,7, 2027'de ise yüzde 2,5 artacağı tahmin ediliyor. TCMB ayrıca, emtia fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle küresel enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin devam ettiğini kaydetti.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, haziran ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,99 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. PPK özetinde, öncü verilerin temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde geçici bir tırmanışa işaret ettiği bildirildi.

TCMB'nin analizine göre, SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği'nde yapılan muayene katılım payı düzenlemesinin aylık tüketici enflasyonunu doğrudan 0,22 puan artıracağı öngörüldü. Kurum ayrıca, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kaynaklı olarak elektrik fiyatlarında yükseliş beklendiğini ifade etti.

EŞEL MOBİL VURGUSU

Raporda, eşel mobil sisteminden kademeli çıkış stratejisinin ve artan ham petrol fiyatlarının enflasyon görünümünü olumsuz etkilediği vurgulandı. Alkollü içeceklerdeki maktu vergi güncellemesinin ve tütün ürünlerindeki vergi artışlarının fiyatlara yansımasına da dikkat çekildi. Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,2, 2027 beklentisinin ise yüzde 21,5 olduğu aktarıldı.

KREDİ BÜYÜMELERİ VE FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Merkez Bankası'nın aktardığı verilere göre, 12 Haziran–17 Temmuz döneminde bireysel kredilerin 4 haftalık ortalama büyüme oranı, ihtiyaç kredilerindeki hızlanmanın etkisiyle yüzde 2,7 seviyesine yükseldi. Türk lirası (TL) ticari kredilerin büyüme oranının ise yüzde 2,4'te yatay seyrettiği belirtildi. PPK özetinde yer alan bilgilere göre, 17 Temmuz haftasında TL mevduat faiz oranları 81 baz puan azalarak yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Raporda; ihtiyaç kredisi (Kredili Mevduat Hesabı hariç) faiz oranlarının 104 baz puan artarak yüzde 65,0'a, konut kredisinin 151 baz puan artarak yüzde 41,2'ye çıktığı, TL ticari kredi faizlerinin (Kredili Mevduat Hesabı ve Kredi Kartı hariç) ise 339 baz puan azalışla yüzde 48,9'a gerilediği ifade edildi.

ZORUNLU KARŞILIKLAR VE REZERVLERDE SON DURUM

TCMB, makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında sadeleşmeye gidildiğini duyurdu. Bankanın açıklamasına göre, yüzde 2,5 oranındaki döviz cinsi mevduat/katılım fonu için TL ilave zorunlu karşılık tesisi kaldırıldı; yabancı para mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ise 2 yüzde puan artırılarak yüzde 32 ve yüzde 28 olarak yeniden belirlendi. Merkez Bankası, brüt uluslararası rezervlerinin 17 Temmuz itibarıyla 160,5 milyar ABD dolarına yükseldiğini bildirdi. Aynı dönemde 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 240 baz puana indiği ve piyasalara toplam 3,8 milyar ABD doları net portföy girişi olduğu da kurumun paylaştığı veriler arasında yer aldı.

MERKEZ BANKASI'NIN POLİTİKA FAİZİ KARARI

TCMB, Para Politikası Kurulu'nun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tutma kararı aldığını bildirdi. Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini ve enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının ilave olarak sıkılaştırılacağını ifade etti.