Merkez Bankası, Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde değişikliğe gidecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler Dengesi İstatistikleri Finans Hesabı'nda veri kalitesini artırmak amacıyla geniş çaplı bir revizyon yapacağını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, idari kayıtlara dayanan mikro veri analizlerinden sağlanan bulgular ışığında gerçekleştirilecek bu değişikliklerin, Ödemeler Dengesi ile Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri'nin daha sağlıklı bir biçimde hazırlanmasını hedeflediği belirtildi.

EFEKTİF VE MEVDUAT KALEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Hayata geçirilecek revizyon çerçevesinde, istatistiklere halihazırda tek taraflı olarak yansıyan ve yurt içinde yerleşik kişilerin dış ekonomik işlemlerinden kaynaklanmayan efektif karşılığı mevduat hareketleri; "Efektif ve Mevduatlar" kalemi altından bir uyarlama kalemi yoluyla ayrıştırılarak verilere eklenecek.

Bununla birlikte, gerçek kişi konumundaki yerleşiklerin yurt dışı mevduat hareketlerinin çok daha doğru bir şekilde ölçülebilmesi hedefleniyor. Mevcut veri kaynaklarında yaşanan yapısal kısıtlamaların giderilmesi amacıyla, işlem bazlı SWIFT verileri de veri derleme sürecine resmi olarak entegre edilecek.

FİNANSAL TÜREV İŞLEMLERİ İLK KEZ AYRI BİR KALEM OLACAK

TCMB, güncel istatistik tablosunda bulunmayan finansal türev işlemlerinin de bundan böyle sözleşme bazlı veriler kullanılarak hesaplanacağını bildirdi. Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda finansal türev işlemleri, Ödemeler Dengesi Finans Hesabı altında ilk defa ayrı bir kalem olarak yayımlanmaya başlanacak.

TARTIŞMALI NET HATA VE NOKSAN KALEMİ DE GÜNCELLENİYOR

Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda, hayata geçirilecek tüm bu değişikliklerin 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacak olan Haziran 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne yansıtılacağı açıklandı.

Uygulanacak revizyonlar dahilinde, Finans Hesabı kalemleriyle beraber ekonomide tartışma yaratan Net Hata ve Noksan kalemi de aynı tutarlar üzerinden güncellenecek. Söz konusu düzenlemeyle, ödemeler dengesi istatistiklerindeki veri doğruluğunu artırmak ve uluslararası standartlara uyum sağlamak hedefleniyor.