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Merkez Bankası kayyum atanan finans şirketinin faaliyet iznini de iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, 23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Merkez Bankası kayyum atanan finans şirketinin faaliyet iznini de iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. Konuya ilişkin TCMB kararı, 23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Papel, İstanbul merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para sistemi ve kripto varlıklar üzerinden aklandığı öne sürülmüştü. MASAK raporunda, 1,5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirtilen Papel'in Dubai, Gürcistan, Kıbrıs ve Avrupa bağlantıları mercek altına alınmıştı.

"YEDEK AKLAMA MEKANİZMASI" İDDİASI

Soruşturmada, şirketin yasa dışı ödeme kuruluşlarının devre dışı kalmasının ardından "yedek aklama mekanizması" gibi kullanıldığı ileri sürüldü. Şirket zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve patron olarak görünen Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL'lik nakit girişi yaptığı iddiası da dosyaya girmişti.

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KAYYIM ATANMIŞTI

Soruşturma başlatılmasının ardından Papel'e kayyım atanmıştı. TCMB'nin faaliyet iznini iptal etmesiyle birlikte şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisi sona erdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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