Merkez Bankası belirsizlik var diye duyurdu: Artık paylaşılmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu 2026-II bilgilendirme toplantısında da duyurduğu üzere enflasyon tahmin aralığı iletişimine ara verdiğini açıkladı.

TCMB'den yapılan yeni açıklamada bu kararın "yüksek belirsizlik ortamı" nedeniyle alındığı belirtildi.

GÜNCELLENEN ARA HEDEFLER VE TAHMİNLER

TCMB, 2026, 2027 ve 2028 yılları için enflasyon ara hedeflerini ve yıl sonu tahminlerini güncelledi. Yeni tabloda hedefler ve tahminler şu şekilde sıralandı:

Enflasyon Ara Hedefleri:

2026: %24

2027: %15

2028: %9

Enflasyon Tahminleri:

2026 Yıl Sonu: %26

2027 Yıl Sonu: %15

2028 Yıl Sonu: %9

Banka, enflasyonun 2028 yılında %9 seviyesine gerilemesinin ardından orta vadede %5 hedefinde istikrar kazanmasının öngörüldüğünü belirtti.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ AÇISINDAN ÖNE ÇIKAN RİSKLER

Raporda, enflasyonun seyri üzerinde etkili olması beklenen temel risk faktörleri dört ana başlıkta toplandı:

Enerji Fiyatları: Savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının varsayımların üzerinde ve daha uzun süre yüksek kalma ihtimali.

Enerji Arz Güvenliği: Doğalgazda enerji arz güvenliği ve Avrupa’nın LNG talebine ilişkin risklerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması.

Gıda Fiyatları: Gıda arzına yönelik şokların sıklaşması, fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından barındırdığı riskler.

Tedarik Zinciri: Tedarik zincirlerinde olası aksaklıkların sürmesi durumunda maliyet baskılarının artması.

PARA POLİTİKASI VE ORTA VADELİ GÖRÜNÜM

Yayımlanan grafiklerde, enflasyon tahmininin ara hedeflerin üzerinde seyrettiği ve kontrol ufku içerisinde kademeli bir düşüşün beklendiği görülüyor.

Banka, belirsizlik aralığına dair iletişimin durdurulduğunu grafik üzerinde de not düşerek gösterdi.