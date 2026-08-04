Merkez Bankası açıkladı: TL temmuzda reel olarak değerlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geride bıraktığımız temmuz ayına ilişkin kur verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan tablolar, TÜFE baz alınarak hesaplanan Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksinin yukarı yönlü bir hareket sergilediğini ortaya koydu.

REEL EFEKTİF KUR VE ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

TCMB tarafından yayımlanan resmi verilere göre, TÜFE temelli REK endeksi temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,39 puanlık bir tırmanış yaşayarak 105,96 seviyesine ulaştı. Aynı hesaplama dönemi içerisinde, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksinin de 0,43 puanlık bir artışla 101,50 düzeyine çıktığı kaydedildi.

DÖVİZ KURLARI VE ENFLASYON DENKLEMİ

TÜFE bazlı endeksin yukarı çıkmasına neden olan alt bileşenler detaylıca incelendiğinde, ABD dolarının Türk lirası karşısında aylık periyotta ortalama yüzde 1,76 oranında prim yaptığı görüldü. Benzer şekilde Euro'nun da ortalama yüzde 0,77 oranında değer kazandığı belirlendi. Döviz kurlarındaki bu yükselişlere karşılık; aynı zaman diliminde yurt içi TÜFE yüzde 1,78 oranında, Yi-ÜFE ise yüzde 1,52 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE ENFLASYONU ENDEKSİ YUKARI İTTİ

Raporlanan istatistiksel detaylara göre, Türkiye'deki TÜFE değişimlerinin yüksek seyretmesi reel efektif döviz kuru endeksinin artmasında temel tetikleyici rol oynadı.

Öte yandan, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepeti içerisinde yaşanan değişimlerin ise endeks üzerinde azaltıcı yönde bir etki yarattığı belirtildi.