Merkez Bankası açıkladı! Rezervler eridi, altın tutmaya çalıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 28 Ağustos 2026 tarihli Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verileri yayımlandı.

Açıklanan verilere göre Türkiye'nin brüt rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 oranında sınırlı bir gerileme kaydederek 188,2 milyar dolar seviyesine indi. Brüt rezervlerin toplam büyüklüğündeki değişim sınırlı kalırken, rezervlerin kompozisyonunda altın ve döviz kalemleri arasında zıt yönlü hareketler yaşandı.

DÖVİZ VARLIKLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Hafta itibarıyla döviz varlıkları yüzde 4,7 oranında düşüş göstererek 63,4 milyar dolara geriledi. Buna karşılık, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,5 artış kaydederek 117,1 milyar dolara yükseldi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son haftalarda brüt rezervlerin 180 milyar doların üzerinde seyrettiği tablonun altında, altın rezervlerindeki artışın toplam seviyedeki düşüşü yavaşlatması etkili oldu.

KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Rezerv verilerinin yanı sıra kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülüklerinde de gerileme kaydedildi.

TCMB ve merkezi yönetimin kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 3,7 azalarak 116,5 milyar dolara indi. Bu tutarın 45,5 milyar doları önceden belirlenmiş döviz yükümlülüklerinden, 70,9 milyar doları ise şarta bağlı döviz yükümlülüklerinden oluştu. Önceden belirlenmiş yükümlülükler haftalık bazda yüzde 9,1 azalırken, şarta bağlı yükümlülükler yüzde 0,1 oranında arttı.

SWAP İŞLEMLERİ VE NET DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Raporda yer alan bilgilere göre TCMB'nin toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülüğü 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın swapları kaynaklı net alacaklar ise 5,8 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.