Merkez Bankası açıkladı: Kasa bu hafta altınla doldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz 2026 haftasını kapsayan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri raporunu kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan resmi istatistiklere bakıldığında, kurumun brüt rezervlerinin bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,3 oranında yükseliş kaydederek 162,6 milyar dolar seviyesine ulaştığı görüldü. TCMB'nin net rezerv miktarı ise 51 milyar 96 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ALTIN REZERVLERİ 100 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Brüt rezervlerde yaşanan bu yukarı yönlü harekette, kasadaki altın miktarında meydana gelen artış başrolü oynadı. Güncel verilere göre altın rezervleri haftalık bazda yüzde 5,4 oranında değer kazanarak 100,2 milyar dolara tırmandı. Buna karşılık, aynı süreçte döviz varlıklarında yüzde 5,2 oranında bir düşüş yaşandı ve bu kalem 54,7 milyar dolara geriledi. Diğer taraftan, IMF ile SDR toplamının 7,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği bildirildi.

HAZİRAN AYINA GÖRE YÜZDE 10'U AŞAN BÜYÜME

TCMB tarafından paylaşılan veriler haziran ayının sonuyla karşılaştırıldığında, brüt rezervlerde 15,2 milyar dolarlık bir artış yaşandığı ve bu durumun yüzde 10,3'lük bir büyümeye denk geldiği saptandı. Belirtilen bu dönem aralığında döviz varlıklarının yüzde 20,2, altın rezervlerinin ise yüzde 6,3 oranında arttığı hesaplandı.

KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE DÜŞÜŞ

Kamu sektörünü oluşturan Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim'in kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya oranla yüzde 4,8'lik bir azalış göstererek 116,9 milyar dolara indi. Detaylara bakıldığında; önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 10,9 oranında düşerek 51,2 milyar dolara gerilerken, şarta bağlı döviz yükümlülüklerinde yüzde 0,4'lük ufak bir artış yaşandı ve bu rakam 65,7 milyar dolar seviyesinde ölçüldü.

SWAP KAYNAKLI NET DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 16,6 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nın bilançosundaki takas işlemlerine (swap) dair veriler de raporda yer buldu. Buna göre, toplam yabancı para swap operasyonlarından doğan net döviz yükümlülüğü 16,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı hafta içerisinde, altın swap işlemlerinden kaynaklanan net alacak tutarının ise 3,7 milyar dolar olduğu belirtildi.