Merkez Bankası açıkladı: Altın eridi, dolar kasayı kurtardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların yönünü tayin eden haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu.

Açıklanan resmi verilere göre, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi hanesi, bir önceki hesap dönemine kıyasla 1 milyar 20 milyon dolarlık net bir tırmanış kaydederek 54 milyar 254 milyon dolar barajına ulaştı.

Brüt döviz rezervleri, bir önceki dönemi kapsayan 26 Mayıs tarihinde 53 milyar 234 milyon dolar seviyesine kadar gerilemişti.

ALTIN REZERVLERİ KÜRESEL BASKIYLA DEĞER KAYBETTİ

Döviz kanadındaki yukarı yönlü toparlanmaya karşın, Merkez Bankası’nın elinde tuttuğu altın rezervlerinde ise küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının etkisiyle gerileme yaşandı.

İlgili dönemde Merkez'in altın rezervlerinin toplam değeri 822 milyon dolar birden azalarak 105 milyar 992 milyon dolar seviyesinden, 105 milyar 170 milyon dolar seviyesine geri çekildi. Altındaki bu nominal erime, dövizdeki güçlü girişin toplam rezervleri aşağı çekmesini engelleyen en büyük bariyer oldu.

TOPLAM REZERV 159,4 MİLYAR DOLARA TIRMANDI

Dövizdeki milyar dolarlık artış ile altındaki 822 milyon dolarlık kayıp netleştirildiğinde, Merkez Bankası’nın toplam rezerv hanesindeki değişim pozitif tarafta kaldı. Bankanın toplam rezerv miktarı, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre net 198 milyon dolar artış yönünde hareket etti. Bu sınırlı ama stratejik toparlanmayla birlikte toplam rezerv tutarı 159 milyar 226 milyon dolardan, 159 milyar 424 milyon dolar seviyesine yükselerek 3 haftalık kan kaybına resmen son verdi.