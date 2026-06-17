Memur, maaşının yüzde 80'ini tek seferde harcıyor!

Ekonomideki yüksek yaşam maliyetleri ve önlenemeyen enflasyon baskısı, çalışan kitlelerin alım gücünü eriterek geçim şartlarını her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) Haziran 2026 dönemine ait açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını kamuoyuna duyurdu.

Sendika tarafından gıda maddesi fiyatları esas alınarak gerçekleştirilen teknik hesaplamalara göre; dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi adına aylık periyotta yapması gereken gıda harcaması tutarı, Haziran 2026 ayı için 48 bin 43 lira olarak saptandı. Raporun çarpıcı verilerine göre, tek başına yaşayan bekar bir ücretli çalışanın aylık asgari yaşam maliyeti ise 77 bin 197 lira seviyesine fırladı.

YOKSULLUK SINIRI REKOR KIRIYOR

Açlık sınırının ötesinde, bir ailenin yaşamını idame ettirebilmesi için zorunlu olan diğer tüm kalemler de hesaplamaya dahil edildi. Gıda harcamalarının yanı sıra barınma (kira), giyim, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel gereksinimler için yapılması kaçınılmaz olan tüm aylık harcamaların kümülatif toplamını gösteren ve "yoksulluk sınırı" olarak tanımlanan tutar ise Haziran 2026 itibarıyla 119 bin 344 lira olarak kayıtlara geçti.

MEMUR VE EMEKÇİ AYNI EVDE YAŞAMAYA ZORLANIYOR

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) tarafından konuya ilişkin olarak paylaşılan resmi kurumsal açıklamada, özellikle büyük kentlerde görev yapan kamu çalışanlarının içine itildiği barınma krizine dikkat çekildi.

Sendika yönetiminin yayımladığı metinde, "Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz." ifadeleriyle maaşların ivedilikle iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.