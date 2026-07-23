Mehmet Şimşek'in "Daha da kötü" dediği yerdeyiz: Ekonomi programının nasıl çöktüğünü anlatmıştı

ABD-İran gerilimi ve Hürmüz ile Babülmendep boğazlarında arz kesintisi endişeleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı öğle saatleri itibarıyla yüzde 4,04 yükselerek 97,87 dolara çıktı.

Akıllara, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "daha kötü" senaryolardan bahsettiği, geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen "Küresel Ekonomik Dönüşüm Çağında Finansal Riskler ve Türkiye'nin Seçenekleri" konulu toplantıdaki sözleri geldi.

MEHMET ŞİMŞEK'İN "DAHA DA KÖTÜ" DEDİĞİ YERDEYİZ

Brent petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Mehmet Şimşek'in "Daha da kötü" dediği yere kadar geldi. Şimşek, katıldığı toplantıda OVP'nin 65 dolar senaryosu üzerine kurulu olduğunu ifade etmiş o gün itibarıyla 82 doları gören brent petrol için "90 dolar olursa daha kötü, 100 dolar olursa daha da kötü" demişti.

Dün 95,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 94,07 dolardan tamamladı. Bugün saat 12.00 itibarıyla ise Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 4,04 artışla 97,87 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 88,52 dolardan işlem gördü.

Yaklaşık 6 haftanın en yüksek seviyelerinde seyreden fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin yanı sıra Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatının aksayabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri tehdit etme kapasitesini hedef alan saldırılarını sürdürürken, İran da Körfez'deki ABD üslerine yönelik misillemelerine devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere füze, roket, insansız hava aracı veya başka bir silahla saldırması halinde ABD'nin Tahran'da veya yakınındaki köprü ya da elektrik santrallerini bombalayacağını belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi ise Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir." ifadelerini kullandı.

Gerilimin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını aksatabileceği endişesi sürerken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'ndaki güvenlik riskinin artması da fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerinin insansız hava araçları ve füzelerle hedef alındığını açıkladı. Seri, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı "karşı abluka" uygulayacaklarını duyurmuştu.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının piyasa beklentisinin aksine geçen hafta 2 milyon varil, benzin stoklarının ise 800 bin varil arttığını bildirdi.

Teknik açıdan Brent petrolde 97,99 dolar direnç, 91,71 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.

EKONOMİ PROGRAMININ NASIL ÇÖKTÜĞÜNÜ ANLATMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Nisan 2026 tarihinde katıldığı toplantıdaki konuşmasında petrol fiyatlarındaki yükselişin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, petrolün 90 dolara çıkması halinde olumsuz etkilerin artacağını, 100 dolar senaryosunda ise tablonun daha da ağırlaşacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarında yaşanabilecek yükselişlerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin senaryo değerlendirmesi yaptı.

Orta Vadeli Program hazırlanırken petrol fiyatlarının 60-65 dolar seviyesinde öngörüldüğünü belirten Şimşek, savaşın etkisiyle bu varsayımın değiştiğini ifade etti.

Petrol fiyatının yıl boyunca ortalama 80 dolar seviyesinde kalması halinde enflasyonun baz senaryoya göre 2,8 ila 3,5 puan daha yüksek gerçekleşebileceğini belirten Şimşek, cari açığın milli gelire oranla 0,7 ila 1,1 puan artabileceğini, büyümenin ise yaklaşık 0,5 puan yavaşlayabileceğini söyledi. Bütçe açığının da öngörülen yüzde 3,5 seviyesinden yaklaşık yüzde 4'e yükselebileceğini kaydetti.

Şimşek, petrol fiyatlarının 90 dolara çıkması halinde ekonomik etkilerin daha ağır, 100 dolar seviyesinde ise çok daha olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı. Petrolün 70 dolar seviyesinde kalması durumunda ise etkilerin daha sınırlı olacağını ifade etti.

Bakan Şimşek, mevcut belirsizlik ortamında kesin tahmin yapılamayacağını, değerlendirmenin senaryo analizlerine dayandığını belirtti.