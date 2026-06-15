Medya devlerinden 22 milyar dolarlık anlaşma: ABD'li Fox, Roku'yu satın alıyor

ABD merkezli medya devi Fox Corporation, yayın cihazı üreticisi Roku'yu yaklaşık 22 milyar dolarlık işletme değeri üzerinden satın almak için taraflar arasında anlaşma sağlandığını ilan etti.

HİSSE BAŞINA 160 DOLARLIK TEKLİF

Fox tarafından paylaşılan resmi verilere göre, satın alma süreci Roku'nun hisse başına 160 dolar değerinde nakit ve hisse senedi kombinasyonu içeren bir işlemle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda her bir A ve B sınıfı Roku hissesi için 96 dolar nakit ve 0,9693 adet A sınıfı Fox adi hisse senedi ödenecek.

ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPISI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Açıklamada, satın alma işleminin bitmesinin ardından mevcut Fox hissedarlarının birleşik şirketin yaklaşık yüzde 73'üne, Roku hissedarlarının ise yaklaşık yüzde 27'sine sahip olmasının beklendiği kaydedildi.

12 MİLYAR DOLARLIK KREDİ SAĞLANDI: SÜREÇ 2027'DE TAMAMLANACAK

Roku'ya yaklaşık 22 milyar dolar işletme değeri biçen işlemin her iki şirketin yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığına işaret edilen açıklamada, Fox'un işlem bedelinin nakit kısmını yeni borç ve eldeki nakit kombinasyonu ile finanse etmeyi planladığı belirtildi.

Açıklamada, Fox'un bu kapsamda 12 milyar dolarlık kredi sağladığı ifade edilerek, satın alma işleminin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

"GENEL BÜYÜME PROFİLİMİZDE BİR SIÇRAMA YARATACAKTIR"

Stratejik ortaklığın ardından açıklamalarda bulunan Corporation Üst Yöneticisi (CEO) Lachlan Murdoch, anlaşmanın şirket geleceği için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Bu birleşme, şirketimizin kapsamını yüksek büyümeli alanlara taşıyacak ve genel büyüme profilimizde bir sıçrama yaratacaktır.

Roku CEO'su Anthony Wood da geçen 20 yılda Roku'yu dünya çapında 100 milyondan fazla haneye ulaştırdıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: