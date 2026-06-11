Mazot ve gübre ödemeleri yeniden hesaplanarak arttırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde tarım sektörüne ve üreticilere yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, küresel ve bölgesel çatışmaların tetiklediği enerji krizinin tarımsal girdi maliyetlerini fahiş şekilde artırdığını kabul ederek, çiftçilere verilen mazot ve gübre desteklerinin yukarı yönlü güncelleneceğini ilan etti.

2026 yılı için dönüm başına 310 TL olarak belirlenen mevcut destek tutarı, maliyet artışları hesaplanarak revize edilecek.

66 YILIN EN YAĞIŞLI DÖNEMİ

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 66 yılın en yoğun yağış alan dönemini tecrübe ettiğini, bu iklimsel durumun tarımsal rekolteye çok büyük bir avantaj sağladığını ifade etti.

Uluslararası kuruluşların da Türkiye'ye yönelik üretim tahminlerini yükselttiğini belirten Yumaklı, şu verileri paylaştı:

Buğday Üretimi: Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 27'lik bir artışla 23 milyon ton civarında rekor bir rekolte bekleniyor.

Arpa Üretimi: Geçen yıla göre yüzde 50'lik devasa bir sıçramayla 9 milyon ton seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Verimlilik Değişimi: Geçen yıl dönüm başına ortalama 276 kilogram verim alınırken, bu yıl bu rakamın 400 kilogramın üzerine çıkacağı; Çukurova ve Trakya gibi verimli havzalarda ise 700 kilogramı aşacağı tahmin ediliyor.

"TMO PİYASAYI REGÜLE ETTİ, TABAN FİYAT REFERANSTIR"

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticiyi korumak adına piyasaya müdahale ettiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Şu anda dünyada bir ton buğdayın fiyatı yaklaşık 11 bin lira seviyesinde seyrediyor. TMO, ton başına 16 bin 500 lira taban fiyat açıklayarak iç piyasada fiyatların bu seviyenin altına çakılmasını engelledi. TMO bir ticaret kurumu değil, regülasyon kurumudur" dedi.

Sanayicinin önünü görebilmesi için ekim ayı satış fiyatlarını da şimdiden ilan ettiklerini belirten Yumaklı, TMO'nun 600'den fazla noktada, 20 milyon ton ürünü depolayacak şekilde hububat alım hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Bakan, çiftçilere ürün bedellerinin teslimatın ardından ortalama 21 gün içinde ödenmeye başlanacağını da sözlerine ekledi.

"YENİ DESTEK RAKAMI HASAT SONUNDA BELLİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklerin güncelleneceğine dair mesajının ardından konuşan Yumaklı, yeni mazot ve gübre desteğinin ne kadar olacağına dair net bir oran vermedi.

Bakan Yumaklı, "Herhangi bir oran telaffuz etmek doğru olmaz. Girdi maliyetlerindeki fahiş artışları tam olarak görebilmemiz için hasat faaliyetlerinin tamamen sona ermesi gerekiyor. Sezon sonunda savaşın getirdiği ek maliyetleri hesaplayıp 310 liralık mevcut desteğe ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.