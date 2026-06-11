MASAK'tan Fatoş Pınar Türker açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 11 Haziran 2026 tarihli bir basın duyurusu yayımlayarak İBB davasından tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'e ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MASAK, Cumhuriyet Gazetesi muhabirine ait olduğunu bildirdiği "MASAK Raporundaki Skandal: Şüpheli Dedikleri Kişi Vehbi Koç Çıktı!" şeklindeki ifadelerinin gerçek olmadığını belirtti.

MASAK tarafından yapılan açıklamada, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ile ilgili hazırlanan rapor sayfasında, toplamı 500.000 TL üzerindeki para transferlerinin bir tablo halinde yer aldığı aktarıldı.

Söz konusu tabloda, 146 işlemde gerçekleştirilen toplamda yaklaşık 2,2 milyon TL tutarındaki para çıkışının "VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU ORTAOKULU VE LİSESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ" isimli eğitim kurumuna yapıldığının raporda açıkça gösterildiği belirtildi.

"VEHBİ KOÇ ADLI BİR KİŞİ RAPORDA HİÇ GEÇMİYOR"

Kurul, söz konusu raporda, tabloda yer alan bu okul ödemelerine ilişkin hiçbir surette "şüpheli işlem" ifadesinin kullanılmadığı iddia edildi.

Buna rağmen ilgili muhabirin, bahsi geçen okul ödemelerini "Vehbi Koç adında bir kişi ile yapılmış şüpheli bir işlem gibi yansıtarak zorlama bir gayretle gerçeğe aykırı iddialar ürettiği" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MASAK raporunda, Vehbi Koç adlı bir kişiden veya bu isimli bir kişiyle yapılan işlemlerden hiçbir şekilde bahsedilmemekte, okul taksitlerinin ödenmesine ilişkin olduğu belirtilen söz konusu işlemlerin şüpheli işlem olarak nitelendirildiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır."