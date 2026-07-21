Market zincirine ceza! Raftaki fiyat kasaya uymadı: Bakanlık harekete geçti

İstanbul'da yer alan ünlü bir zincir market şubesine giden bir müşteri, satın almak için seçtiği ürünün reyon fiyatı ile kasa fiyatının birbirini tutmadığını fark etti. Durumu mağaza yetkililerine bildiren tüketici, aldığı karşılık sonrasında şikayetini Ticaret Bakanlığı'na taşıdı.

"İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ" YANITI

Ürünü rafta gördüğü düşük fiyattan satın almayı talep eden müşteriye, mağaza çalışanları tarafından "Etiketleri değiştireceğiz, kasa fiyatı geçerli. İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz" şeklinde yanıt verildiği öne sürüldü.

Karşılaştığı bu tutum ve yaşadığı mağduriyet üzerine müşteri, olayı sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

DENETİMDE FİYAT FARKI VE ETİKETSİZ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyadaki bu paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin bir duyuru yaptı. Kaplan, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin söz konusu market şubesine giderek fiili denetim gerçekleştirdiğini bildirdi.

Değerli Vatandaşımız,

Paylaşımınız üzerine, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bugün, ilgili marketler zincirinin söz konusu şubesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetim gerçekleştirilmiştir.



Yapılan incelemede 4 üründe kasa ile… https://t.co/V0cNFj3a2N — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) July 20, 2026

4 ÜRÜNDE FARKLILIK

Yapılan resmi incelemeler sonucunda; 4 farklı üründe kasa fiyatı ile reyon fiyatı arasında uyumsuzluk olduğu, 5 üründe ise herhangi bir fiyat etiketinin bulunmadığı kayıt altına alındı. Belirlenen bu yasal aykırılıklar nedeniyle ilgili mağazaya idari para cezası kesildi.