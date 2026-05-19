Market raflarında yeni dönem: Tarihi geçen ürünler özel reyonlarda satılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il müdürlüğüne ve gıda satış yerlerinin bağlı bulunduğu esnaf birlikleri ile odalara kritik bir genelge gönderdi.

Resmi talimatta, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) geçmiş olan gıdaların belirli katı kurallara uyulması şartıyla ticari olarak satılabileceği, buna karşın Son Tüketim Tarihi (STT) dolmuş olan ürünlerin piyasada bulundurulmasının ve satılmasının ise kesinlikle yasak olduğu uyarısı yapıldı.

Düzenleme kapsamında market ve bakkallarda yeni bir dönem başlayacak; tavsiye edilen tarihi geride kalmış ürünler, tezgahtaki diğer taze gıdalardan fiziki olarak tamamen ayrıştırılarak yalnızca bu iş için kurulacak özel reyonlarda satışa sunulabilecek.

MAKARNA, ÇAY VE BULGURDA ESNEKLİK; ET VE SÜTTE KESİN YASAK

Açıklanan resmi yönerge ile birlikte, halk arasında sıkça kafa karışıklığına yol açan iki farklı tarihleme metodu arasındaki yasal sınır da çizilmiş oldu. Alınan karara göre makarna, çay, un, şeker, bulgur, pirinç ve kahve gibi uzun ömürlü ve kuru gıda maddelerinin üzerinde yer alan Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT), gıdanın uygun saklama koşullarında muhafaza edilmesi halinde kendine has tazelik, tat, aroma gibi duyusal niteliklerini koruduğu süreyi simgeliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre yetkililer bu sistemin doğrudan bir gıda güvenilirliği riski taşımadığını savunuyor.

Madalyonun diğer yüzünde ise mikrobiyolojik açıdan son derece hızlı bozulabilen ve bu sebeple insan sağlığı üzerinde kısa süre içerisinde doğrudan tehlike yaratma ihtimali bulunan süt, peynir ve et gibi hayvansal ve taze ürünlerdeki STT yer alıyor. STT'si bir gün bile geçmiş olan gıdaların raflarda yer alması durumunda, işletmelere çok ağır idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve söz konusu ürünlere devlet eliyle el konulacak.

TARİHİ GEÇEN GIDADA TÜM SORUMLULUK MARKET SAHİBİNE BIRAKILDI

Yeni hukuki mevzuatın en çok tartışılan ve halk sağlığını riske atan bölümü ise sorumluluk mekanizması oldu. Düzenlemeye göre, TETT’si geçmiş olan un, çay veya makarnanın hâlâ tüketime uygun olup olmadığının kontrolü ve yasal yükümlülüğü tamamen satışı yapan işletmenin insafına bırakıldı. Market yönetimi ürünün yenilebilir olduğunu iddia ediyorsa, o ürünü diğer gıdalardan ayırıp üzerine "tarihi geçmiştir" bilgisini açıkça ekleyerek özel reyona dizecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan talimatta, il müdürlüğü ekiplerinin yapacağı resmi denetim ve kontrollerde, mevzuata aykırı veya bozuk şekilde satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden laboratuvar analizi için numuneler alınması istendi. TETT'si geçmiş ürünlerin ayrı alanlarda tutulup tutulmadığı sıkı şekilde takip edilecek ve kriterlere uymayarak halk sağlığını tehlikeye atan gıda işletmelerine en üst sınırdan cezai yaptırımlar uygulanacak.