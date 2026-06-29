Mansur Yavaş haberi verdi: Yatırım programına alındı ihaleye çıkacak

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkentin ulaşım ağını genişletecek yeni metro projelerine dair gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yavaş, planlanan hatların onay süreçleri ve ihale takvimine ilişkin detayları paylaşarak Ankaralılara yeni yatırım müjdeleri verdi.

YENİ METRO YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Ankara'nın ulaşım yükünü hafifletmesi hedeflenen Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Metro Uzatma Hattı projesinin resmi olarak Yatırım Programı’na alındığı açıklandı.

Projenin detaylarına dair teknik bilgileri de aktaran Mansur Yavaş, bu uzatma hattının toplam 9,36 kilometre uzunluğunda çift hattan oluşacağını ve proje kapsamında bölgeye 5 yeni istasyon inşa edileceğini belirtti.

Yatırım Programı'na dahil edilen Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca projesinin yapım süreci için takvim de netleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayında kendi imkânlarıyla bu projenin yapım ihalesine çıkacağını duyuran Yavaş, diğer ulaşım yatırımlarına dair de bilgi verdi.

MANSUR YAVAŞ HABERİ VERDİ

Yavaş, M5 Kızılay–Dikmen Metro Hattı ile M6 Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı için de hazırlıkların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bu iki hattın da Yatırım Programı’na alınmasının hemen ardından vakit kaybetmeden yapım ihalesi süreçlerinin başlatılacağını kaydetti.