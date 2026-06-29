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Halk TV Ekonomi Mansur Yavaş haberi verdi: Yatırım programına alındı ihaleye çıkacak

Mansur Yavaş haberi verdi: Yatırım programına alındı ihaleye çıkacak

Mansur Yavaş Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Metro Uzatma Hattı'nın yatırım programına alındığının haberini verdi. Proje Temmuz ayında ABB imkanlarıyla ihaleye çıkacak. Kızılay–Dikmen Metro Hattı ile Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı projeleri de yolda.

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Mansur Yavaş haberi verdi: Yatırım programına alındı ihaleye çıkacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkentin ulaşım ağını genişletecek yeni metro projelerine dair gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yavaş, planlanan hatların onay süreçleri ve ihale takvimine ilişkin detayları paylaşarak Ankaralılara yeni yatırım müjdeleri verdi.

YENİ METRO YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Ankara'nın ulaşım yükünü hafifletmesi hedeflenen Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Metro Uzatma Hattı projesinin resmi olarak Yatırım Programı’na alındığı açıklandı.

Mansur Yavaş haberi verdi: Yatırım programına alındı ihaleye çıkacak - Resim : 1

Projenin detaylarına dair teknik bilgileri de aktaran Mansur Yavaş, bu uzatma hattının toplam 9,36 kilometre uzunluğunda çift hattan oluşacağını ve proje kapsamında bölgeye 5 yeni istasyon inşa edileceğini belirtti.

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Yatırım Programı'na dahil edilen Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca projesinin yapım süreci için takvim de netleşti.

Mansur Yavaş haberi verdi: Yatırım programına alındı ihaleye çıkacak - Resim : 3

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayında kendi imkânlarıyla bu projenin yapım ihalesine çıkacağını duyuran Yavaş, diğer ulaşım yatırımlarına dair de bilgi verdi.

Mansur Yavaş haberi verdi: Yatırım programına alındı ihaleye çıkacak - Resim : 4

MANSUR YAVAŞ HABERİ VERDİ

Yavaş, M5 Kızılay–Dikmen Metro Hattı ile M6 Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı için de hazırlıkların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Mansur Yavaş haberi verdi: Yatırım programına alındı ihaleye çıkacak - Resim : 5

Bu iki hattın da Yatırım Programı’na alınmasının hemen ardından vakit kaybetmeden yapım ihalesi süreçlerinin başlatılacağını kaydetti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Mansur Yavaş Ankara Metro
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