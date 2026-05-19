Mango'nun kurucusunun oğlu gözaltına alındı: Babasını öldürmekle suçlanıyor

İspanya’nın en köklü ve küresel ölçekteki en büyük tekstil imparatorluklarından biri olan Mango firmasının kurucu ortağı, Türk ve İspanyol pasaportlarına sahip 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın, Aralık 2024 tarihinde bir dağ gezisi esnasında uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirmesi vakası uluslararası bir cinayet soruşturmasına evrildi.

Olayın kaza değil cinayet olabileceği şüphesiyle yürütülen gizli adli tahkikatta, mülteffanın öz oğlu Jonathan Andiç güvenlik güçlerince kelepçelenerek gözaltına alındı.

KATALAN POLİSİNDEN MİLYARDERİN OĞLUNA OPERASYON

İspanya'nın yüksek tirajlı yayın organlarından La Vanguardia gazetesinin manşetten duyurduğu özel habere göre, Katalonya özerk bölgesinde asayiş ve adli soruşturmalardan sorumlu olan yerel emniyet teşkilatı Los Mossos d'Esquadra, iş insanı İsak Andiç'i kasten öldürme şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç'i yakalayarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

İstanbul doğumlu olan, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Türkiye'de geçiren ve Sefarad Yahudisi kökenli bir aileye mensup olan İsak Andiç, henüz 14 yaşındayken ailesiyle birlikte İspanya'ya göç etmiş ve hayatının büyük bir bölümünü tekstil yatırımları yaptığı Barselona kentinde geçirmişti.

100 METRELİK UÇURUMDA SIR PERDESİ

Karanlık noktaları aydınlatılmaya çalışılan olay, Barselona şehrinin kuzey kesiminde yer alan Montserrat dağlık ve kayalık bölgesinde, 14 Aralık 2024 akşamı meydana gelmişti. Resmi kayıtlara göre İsak Andiç, dağlık patikada yürüyüş icra ettiği esnada yaklaşık 100 metrelik yükseklikten kayalıklara düşerek olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Olay anında babasının hemen yanında bulunan tek kişi olan oğlu Jonathan Andiç hakkında, adli makamlar ve savcılık tarafından o günden bu yana derinlemesine bir şüphe takibi ve soruşturma yürütülüyordu. Şüpheli sıfatıyla sorgulanan Jonathan Andiç, bugüne kadar devam eden yasal süreç boyunca babasının ölümünde herhangi bir sorumluluğu veya kastı olduğu yönündeki tüm iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

İSPANYA'NIN EN ZENGİN 5'İNCİ İNSANIYDI

Dünyaca ünlü ekonomi ve finans dergisi Forbes tarafından yayımlanan resmi 2024 yılı milyarderler listesi verilerine göre hayatını kaybeden İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avro tutarındaki devasa kişisel servetiyle İspanya genelinin en zengin 5'inci iş insanı olarak tescillenmişti. Mağaza vitrinlerinde milyarlarca liralık ciro yapan hazır giyim devinin geleceği ve bu devasa mirasın paylaşım süreci, İspanyol yargısının cinayet masasından çıkacak kararlarla şekillenecek.