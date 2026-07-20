Maliyet artıyor fiyat yerinde sayıyor! Karpuzda imkansız denklem

Manisa'nın Salihli ilçesinde karpuz hasadı sürerken çiftçiler, artan üretim maliyetlerine karşın alım fiyatlarının geçen yılın seviyesinde kalması nedeniyle zarar ettiklerini dile getirdi. Üreticiler, tarlada kilogramı 3 liraya satılan karpuzun market raflarında 10 ila 15 lira arasında satıldığını belirterek aradaki fiyat farkına tepki gösterdi.

MALİYET ARTIYOR FİYAT YERİNDE SAYIYOR

Salihli'ye bağlı kırsal Taytan Mahallesi'nde üretim yapan Osman Akbaş, artan maliyetler nedeniyle bu yıl karpuz ekim alanını 300 dekardan 100 dekara düşürdüğünü söyledi.

Geçen yıl dekara yaklaşık 25 bin lira olan üretim maliyetinin bu yıl 35 bin liraya yükseldiğini belirten Akbaş, buna rağmen tarladaki satış fiyatının yine 2 ila 3,5 lira bandında kaldığını ifade etti.

Dekar başına yaklaşık 9 ton verim aldıklarında bile maliyetlerini karşılayamadıklarını belirten Akbaş, "9 ton ürün sattığımızda yaklaşık 27 bin lira gelir elde ediyoruz. Ancak maliyetimiz 35 bin liranın üzerinde. Hasat giderleri de bunun içinde değil. Dekarda yaklaşık 15 bin lira zarar ediyoruz" dedi.

Fide maliyetlerinin de ciddi şekilde yükseldiğini anlatan Akbaş, dekara yaklaşık 380 fide diktiklerini, tanesi 36 liraya kadar çıkan fideler nedeniyle yalnızca fide giderinin 12-13 bin lirayı aştığını söyledi. İşçilik, sulama, gübre ve ilaçlama giderlerinin de üretim maliyetlerini katladığını ifade eden Akbaş, elektrik maliyetleri nedeniyle sulama giderlerinin dekarda bin liraya yaklaştığını belirtti.

KARPUZDA İMKANSIZ DENKLEM

Üreticinin zarar ettiğini, buna karşın marketlerin yüksek kâr elde ettiğini savunan Akbaş, tarlada 3-4 liraya satılan karpuzun marketlerde 12,90 ila 15 liraya kadar çıktığını belirtti.

"Biz burada zarar ederken marketler para kazanıyor. Birkaç tüccarla anlaşarak fiyat aşağı çekiliyor, bedelini ise üretici ödüyor" diyen Akbaş, tarımsal girdilere sürekli zam geldiğini ancak üreticinin ürün fiyatının aynı kaldığını söyledi.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmeyeceğini dile getiren 33 yaşındaki çiftçi, toprağını bırakmayacağını belirterek, mevcut şartların gençleri tarımdan uzaklaştırdığı uyarısında bulundu.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da benzer sorunların yalnızca karpuzda değil üzüm, kayısı ve kiraz başta olmak üzere birçok üründe yaşandığını söyledi.

Karpuzun maliyetinin kilogram başına en az 5-6 liraya ulaştığını belirten Yalvaç, üreticinin ayakta kalabilmesi için tarladaki satış fiyatının en az 10-12 lira olması gerektiğini ifade etti.

Artan mazot, gübre, elektrik ve işçilik giderlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyen Yalvaç, mevcut şartların devam etmesi halinde gençlerin tarımdan uzaklaşacağını belirterek üreticinin emeğinin korunması çağrısında bulundu. (ANKA)