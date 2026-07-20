Maliye vergi istemişti, Danıştay son sözü söyledi: Ev sahipleri için kritik vergi kararı

Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi alarak mülkünü kiraya verenleri yakından ilgilendiren çok kritik bir yargı kararı açıklandı.

Uygulamaya konulan yeni emsal kararla birlikte; Airbnb benzeri platformlar üzerinden izin belgesi alarak konutlarını kiralayan mülk sahiplerinden artık ticari kazanç kapsamında gelir vergisi, geçici vergi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve konaklama vergisi tahsil edilmeyecek.

Danıştay'ın verdiği son karara göre, bu kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler yalnızca Gayrimenkul Sermaye İradı kapsamında değerlendirilerek gelir vergisine tabi olacak.

MALİYE GERİYE DÖNÜK VERGİ BORCU ÇIKARTMIŞTI

Maliye, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" temin edilerek gerçekleştirilen konut kiralamalarının doğrudan bir ticari faaliyet sayılması gerektiğini öne sürmüştü. Bu iddia kapsamında, sağlanan kazançların ticari kazanç hükümlerine göre KDV, konaklama vergisi ve gelir vergisine tabi olduğu savunulmuş; belge sahipleri adına belgenin düzenlendiği tarihten itibaren ticari kazanç yönünden mükellefiyet açılması gerektiği belirtilmişti.

Maliye'nin bu yorumu doğrultusunda, tespit edilen mülk sahiplerine geriye dönük vergi mükellefiyetleri tesis edilmiş ve kişilere vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi, KDV ve konaklama vergisi tarhiyatları yapılarak ağır cezalar kesilmişti.

CEZALARA İTİRAZ EDİLDİ VE DANIŞTAY İPTAL ETTİ

Vergi Uzmanı Abdullah Tolu'nun aktardığına göre Maliye tarafından kesilen bu idari cezalara ve vergilere itiraz eden bir ev sahibinin konuyu yargıya taşıması sonucunda Danıştay milyonları ilgilendiren davayı karara bağladı.

Yüksek mahkeme, konutların turizm maksadıyla kiralanması faaliyetinin ticari nitelikte sayılabilmesi ve bu gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilebilmesi için işlemin otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi profesyonel bir ticari organizasyon dahilinde yapılması gerektiğine hükmetti.

Danıştay kararında, kiralamanın ticari sayılabilmesi için misafirlere kahvaltı, yemek, ütü ve günlük temizlik gibi bir dizi ek hizmetin sunulması gerektiği, bu hizmetlerin bulunmadığı kiralamaların ticari kazanç sayılarak gelir vergisine ve KDV’ye tabi tutulamayacağı açıkça belirtildi. Bu gerekçelerle, Maliye'nin yayımladığı ve 7464 sayılı Kanun kapsamındaki konut kiralamalarının ticari nitelik taşıdığını savunan Genel Yazı’sının ilgili kısımlarının yürütmesi resmen durduruldu.

CEZA VE VERGİLERİ ÖDEYENLER NE YAPACAK?

Maliye'nin açtığı mükellefiyetler yüzünden kendilerine çıkarılan söz konusu vergi ve cezaları halihazırda ödemiş olan ev sahipleri için ise iki yasal seçenek bulunuyor.

İlk yola göre; mülk sahipleri, Danıştay'ın davaya ilişkin esastan vereceği kararı beklemeden doğrudan Vergi Usul Kanunu'nun 118'nci maddesine dayanarak işlemlerde bir "vergilendirme hatası" bulunduğunu belirterek düzeltme şikayetinde bulunabiliyor.

İkinci seçenek olarak ise; ev sahiplerinin Danıştay'ın esastan vereceği nihai kararı bekleyip, bu karar açıklandıktan sonra resmi düzeltme şikayetini gerçekleştirme hakları bulunuyor.