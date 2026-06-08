Maliye Bakanı Şimşek: En az 5 puan enflasyon baskısı var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı CNN Türk programında enflasyon, ekonomi programı ve rezerv politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Şimşek, küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dış kaynaklı şokların enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini belirten Şimşek, şu sözleri kullandı:

"Enflasyon, bu dış şok olmasaydı bu sene yüzde 20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığı oldukça yüksekti. Savaş nedeniyle birincil doğrudan ve ikincil etkileri ile piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda en az 5 puanlık ilave enflasyonist baskı var. Başta enflasyon yüzde 21 olacaksa idi yüzde 26. Merkez Bankası da zaten oraya doğru çekti."

Ekonomide yaşanan gelişmeleri mazeret olarak göstermediğini vurgulayan Şimşek, "Ben bahane peşinde değilim. Bu tür şokların etkisini yok sayamayız ancak enflasyon hedefleri tutmadığında sadece bunlara sığınmam. Yapısal sorunlarımız da var" değerlendirmesinde bulundu.

"YAKLAŞIK 160 MİLYAR DOLAR REZERVİMİZ VAR"

Şimşek, Orta Vadeli Programın başlangıç tasarımın ekstrem riskleri yönetmeye yönelik olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Önemli seçim yaşanmış, büyük deprem yaşanmış, EYT gibi önemli bir inisiyatif alınmış. O dönemde var olan bir kur korumalı mevduat gerçeğimiz var. Bu ekosistemde önceliklendirmeyi, makro finansal istikrara verdik. İkinci yılda dezenflasyonun başlanması, bütçe disiplinin tesisi ve cari dengenin yönetilebilir düzeylerde tutulması. Ama en kritik bileşeni söyleyeceğim. Biz tabiri caizse tamponları inşa ettik. Yani rezerv biriktirdik. Zor coğrafyada yaşadığınız zaman sizin dışındaki gelişmeleri belirlemiyorsunuz. Bu bölge, bu mahalle zor bir mahalle. O zaman ne yaparsınız? Her zaman şoklara karşı bünyeyi nasıl güçlendiririm? diye düşünürsünüz."

Merkez Bankası rezervlerinin geldiği noktaya da değinen Şimşek, Türkiye'nin yaklaşık 160 milyar dolarlık rezerv seviyesine ulaştığını belirtti.

Bu rezervlerin son dönemde yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelere rağmen ekonomiye önemli bir güvence sağladığını vurgulayan Şimşek, mevcut seviyenin Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği riskler açısından yeterli olduğunu ifade etti. (AA)