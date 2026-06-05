Madencilerin tüm alacakları hesaplarına yattı

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin uzun süredir devam eden eylemlerinin ve müzakerelerin ardından tüm haklarının ödenmesiyle sürecin tamamlandığını açıkladı.

MADENCİLERİN TÜM ALACAKLARI HESAPLARINA YATTI

Doruk Madencilik işçileri, daha önce başlattıkları eylemler sonrası Çalışma, İçişleri ve Enerji bakanlıklarının garantörlüğünde ödeme taahhüdü verilmesinin ardından beklemeye geçmişti. Ancak taahhüt edilen ödemelerin yapılmaması üzerine işçiler yeniden eyleme dönmüş, hak arayışını sürdürmüştü.

Sürecin ilerleyen aşamasında işçilerin tüm alacaklarının eksiksiz şekilde hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMEYİNCE EYLEMLER YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Sendikanın aktardığına göre, işçilere ilk aşamada belirli ödemelerin yapılacağına dair söz verilmiş, ancak yalnızca geriye dönük maaş ödemelerinin yatırıldığı ifade edilmişti. Bunun üzerine işveren cephesi “borcun kalmadığı” yönünde açıklama yaparken, sendika ise kıdem tazminatı ve özlük hakları dahil birçok alacağın ödenmediğini vurgulamıştı.

Bu gelişmelerin ardından işçiler yeniden sahaya inerek eylemlerini sürdürmüştü.

"İŞÇİ SINIFI GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA GÖSTERDİ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada işçilerin mücadelesine siyasi partilerden ve toplumun farklı kesimlerinden destek geldiğini belirtti. Çakır, sürecin zorlu geçtiğini ifade ederek, “Çok çile çektik, çok badire atlattık, çok tehdit edildik” sözleriyle yaşanan sürece dikkat çekti.

Çakır ayrıca, uzun süren mücadelenin ardından işçilerin yüzünün güldüğünü ve haklarını almış olmanın sevindirici olduğunu dile getirdi.

EDİRNE’DEKİ İŞÇİLERE DESTEK İÇİN YENİ ADIM

Sendika, Edirne’de eylemlerini sürdüren Özşen Madencilik işçilerine destek vermek amacıyla Ankara’dan Edirne’ye geçeceklerini de duyurdu. Açıklamada, bu süreçte işçilerin yanında olunacağı ve dayanışmanın sürdürüleceği ifade edildi.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile şirket arasında sürecin denetlenmesine yönelik resmî bir takip mekanizmasının da oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.