Limanlarda yeni çağ: İngilizler devasa yüzen ‘güç istasyonu’ kurdu!

ELİRE Grubu'nun Hidrojen Enerji Merkezi projesi, büyük gemilere limandayken karadaki altyapıya bağlanmadan temiz enerji sağlamak için bir çözüm olarak geliştirilmiştir.

Bu denemeler, İngiliz düzenleyici kurum tarafından denizcilik sektöründeki emisyonları azaltmak amacıyla desteklenen altı aylık bir denizcilik ekoteknoloji gösteri programının parçasıydı ve hidrodinamik, yapısal dayanıklılık, elektrik sistemleri ve operasyonel güvenilirlik testlerini içeriyordu.

Sistem, bir araya getirildiğinde yaklaşık 1200 metrekarelik bir alana sahip tek bir kompleks oluşturan üç modüler, altıgen yüzer platforma dayanmaktadır.

Bu merkezde entegre bir enerji santrali bulunmaktadır: toplam yaklaşık 45 MWh kapasiteli batarya depolama sistemi, yaklaşık 1,3 MW kapasiteli yakıt hücreleri, hidrojen jeneratörleri ve 146 kW kapasiteli güneş panelleri.

Tüm bunlar, enerjiyi doğrudan gemilere iletebilen otonom bir elektrik şebekesine entegre edilmiştir. En yüksek çalışma kapasitesinde, merkez haftada 5 MW'a kadar güç ve yaklaşık 91 MWh enerji üretebilir.

Çalışma prensibi hibrit bir tasarıma dayanmaktadır: yakıt hücreleri sürekli olarak bataryaları şarj ederek gemi limana yanaştığında sistemin hızlı tepki vermesini sağlarken, Güneş enerjisi üretimi hidrojen tüketimini azaltmaktadır.

Geliştiricilere göre, sistem haftada yaklaşık 7,5-8 ton hidrojen tüketiyor ve bu hidrojen platforma entegre edilmiş yedi modüler tankta depolanıyor. Yakıt ikmali haftada yaklaşık iki kez yapılıyor, bu da kompleksin kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

Otonom yüzer mimari, "yeşil" liman modernizasyonunun temel zorluklarından birine çözüm getiriyor: Kıyı tabanlı ağlarda mevcut kapasite yetersizliği ve yeni trafo merkezlerinin inşası için uzun onay süreçleri.

Geleneksel karasal çözümlerin aksine, bu tür projeler daha hızlı bir şekilde uygulanabilir ve kapsamlı karasal inşaat çalışması gerektirmez.

Gelecekte, bu tür sistemler, özellikle şebeke modernizasyonunun teknik veya ekonomik olarak sınırlı olduğu limanlar için, geleneksel karasal gemi güç kaynağı altyapısına potansiyel bir alternatif olarak görülmektedir.