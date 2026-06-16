Lavaboya döktüğümüz o yağlar evi 3°c serinleten sisteme dönüştü: Üstelik 3 yılda bedavaya geliyor!

Mutfakta işi bitince lavaboya dökmemek için binbir zahmetle kavanozlara biriktirdiğimiz o atık yemeklik yağlar, meğer geleceğin serinletme teknolojisinin gizli kahramanıymış. Hindistan Teknoloji Enstitüsü Aarupadai Veedu'dan araştırmacılar, atık yemeklik yağları kullanarak Güneş enerjisi, termoelektrik soğutma ve ısı depolamayı tek bir sistemde birleştirdi.

1. ARAŞTIRMANIN KAYNAĞI VE TEMEL İNOVASYON

Hindistan Teknoloji Enstitüsü Aarupadai Veedu'dan bir araştırma ekibi; fotovoltaik enerji üretimi, termoelektrik (TE) soğutma ve gizli ısı depolamayı birleştiren soğutma panellerinin performansını simüle etti.

Sistemin en büyük yeniliği, biyolojik bazlı faz değişim malzemesi (PCM) olarak atık yemeklik yağ kullanmasıdır.

Çalışmanın Baş Yazarı Kirti Palraj’ın Açıklaması:

"Araştırmamız, faz değişim malzemesi olarak atık yemeklik yağ kullanan güneş enerjili hibrit soğutma panelleri için çok faktörlü bir modelleme yaklaşımı sunuyor. Yenilik, atık bir kaynağı sürdürülebilir soğutma uygulamaları için ucuz bir termal enerji depolama malzemesine dönüştürmekte yatıyor."

Palraj'a göre, çalışmanın en önemli bulgusu; atık yemeklik yağ bazlı faz değişim malzemesinin etkili termal enerji depolama ve soğutma özelliklerine sahip olması ve geleneksel faz değişim malzemelerine çevre dostu bir alternatif olarak potansiyelini vurgulamasıdır. Ekip, gerçek dünya hava koşulları altında uzun vadeli performansı incelemeyi ve geliştirilmiş PCM formülasyonlarını araştırmayı planlıyor.

2. EV SOĞUTMA PANELLERİ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Ev soğutma panelleri, binalara entegre edilen ve iç mekanlardaki ısıyı emerek uzaklaştıran, böylece sıcaklıkları düşürmeye ve klima ihtiyacını azaltmaya yardımcı olan sistemlerdir.

Isı Yönetimi: Isı enerjisini depolamak ve serbest bırakmak için dolaşımlı su, termoelektrik cihazlar veya faz değişim malzemeleri (PCM) gibi teknolojileri kullanabilirler.

Enerji Verimliliği: Fotovoltaik modüllerle birlikte kullanıldığında, güneş enerjisiyle üretilen elektriği elektrik faturasına ek yük getirmeden soğutma sağlamak için kullanabilirler.



3. SİSTEMİN KATMANLARI VE ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Panelin Yapısal Düzeni



Soğutma paneli dıştan içe doğru şu katmanlardan oluşmaktadır:

Fotovoltaik (PV) Modül: En dış katman olarak işlev görür ve gelen güneş ışığını elektriğe dönüştürür.

Termoelektrik (TE) Modül: Fotovoltaik modülde üretilen elektrik, atık palmiye yağı faz değişim malzemesine (PCM) termal olarak bağlanmış olan bu TE modülüne doğrudan güç sağlar.

Isı Emici (Heat Sink): TE modülünün sıcak tarafı, ısıyı çevreye dağıtan bir ısı emiciye bağlıdır.

Gündüz ve Gece Çalışma Döngüsü

Gündüz Döngüsü: Fotovoltaik modül, ürettiği elektriği termoelektrik (TE) modülüne aktarır. TE modülü, ısıyı faz değişim malzemesinden (PCM) uzaklaştırır ve soğutma kapasitesini PCM katmanında depolar.

Gece Döngüsü: Güneş enerjisi mevcut olmadığında ve TE modülü devre dışı kaldığında, PCM devreye girer. Bina içindeki ısıyı emerek gizli ısı olarak depolar ve böylece iç mekan sıcaklıklarının daha düşük seviyelerde kalmasına yardımcı olur.



4. performans, ekonomik ve çevresel analiz sonuçları

Yapılan simülasyonlar ve analizler sistemin verimliliğine dair şu çarpıcı sonuçları ortaya koymuştur:

Kriter: Elde Edilen Performans / Sonuç

Günlük Soğutma Kapasitesi: Tek bir panel için 6 kWh ila 15 kWh arası

Sıcaklık Düşüşü: İç mekan sıcaklıklarını en yüksek seviyede 3°C'ye kadar düşürme

Soğutma Yükü Kaydırma: Soğutma yüklerini yaklaşık 3 saat kaydırabilme

Ekonomik Geri Ödeme Süresi: Tekno-ekonomik analize göre 3 ila 4 yıl

Karbon Geri Ödeme Süresi : Yaşam döngüsü analizine göre 2 yıldan az

Yıllık Atık Geri Dönüşümü: Panel başına yıllık 40 kg atık yemeklik yağ

Yıllık Emisyon Engelleme: Yılda yaklaşık 1,2 ton CO₂ emisyonu önleme



5. GELECEK HEDEFLERİ

Araştırmacılar, sistemin ekonomik uygulanabilirliğini ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini daha da artırmak amacıyla gelecekteki çalışmalarında şu üç temel alana odaklanacaklarını belirtmişlerdir:

Ölçeklenebilir üretim sistemleri,

Yapay zeka (YZ) destekli kontrol yöntemleri,

Gelişmiş PCM (Faz Değişim Malzemesi) geliştirme teknolojileri.