Lastiklerin içindeki köpükle "kütüphane sessizliği" asfalta iniyor!

Lastiklerin yol yüzeyiyle temasından kaynaklanan gürültüyü azaltmayı hedefleyen Michelin, diğer özelliklerinin yanı sıra direksiyon simidinden sürücüye geçen düzensizlikleri ve titreşimleri filtreleyen yenilikçi Akustik teknolojisini sunuyor.

Fransız üretici, bu teknoloji sayesinde kabine giren yol gürültüsünün %20'ye kadar azaltıldığını belirtiyor. Bu inovasyon, özellikle içten yanmalı motor sesinin olmadığı ve yol uğultusunu içeriye daha çok alan elektrikli araçlarda, belirgin şekilde daha sessiz ve izole yolculuklar saglanmasına olanak tanıyor.

"Piyano" Yazılımı ile Titreşimlerin Önüne Geçildi

Bu gürültü engelleme sürecinde lastik sırtındaki desen tasarımı çok önemli bir rol oynuyor; çünkü doğru tasarım, sürüş sırasında sabit bir titreşim frekansının oluşmasını engelliyor.

Gerçekte kabinde duyulan gürültü doğrudan lastiğin kendisinden değil, yol üzerindeki mikro olukların lastik sırtına çarpmasından kaynaklanır. Yolun kalitesine, hıza ve araca bağlı olarak bu çarpmalar değişen derecelerde rahatsız edici titreşimler oluşturur.

Bu nedenle, Clermont-Ferrand merkezli şirketin mühendisleri, titreşimleri henüz oluşmadan ortadan kaldırmak için lastiğin sırt kısmındaki blokların (dişlerin) düzenini değiştirmeye karar verdiler. Bunu başarmak için geliştirme sürecinde "Piyano Gürültü Azaltma" (Piano Noise Reduction) adı verilen gelişmiş bir simülasyon aracı kullanıldı. Bu simülasyon sayesinde lastiğin yapısal parçalarının doğru dizilimi incelendi ve standartların dışına çıkılarak farklı blok genişlikleri kullanılmasına karar verildi.

Performanstan Ödün Vermeyen Poliüretan Köpük

Şirket, lastiğin yol tutuş, frenleme ve ömür gibi hayati performans özelliklerini hiçbir şekilde etkilemeden, dış sırt desenini lastiğin iç yüzeyine yerleştirilen özel bir poliüretan köpük şeritle mükemmel bir şekilde hizalamayı başardı.

1889'dan beri bu alanda faaliyet gösteren; geçmişte pnömatik (hava basınçlı) lastikler ve yakıt tüketimini azaltan çevreci lastiklerin piyasaya sürülmesiyle zaten sektöre yön vermiş olan Fransız şirketi, bu hamlesiyle lastiği adeta yeniden tanımlıyor. Yeni teknoloji, asfalt üzerinde sürekli mikro titreşimlere ve bitmek bilmeyen bir uğultu sesine neden olan yol yüzeyindeki küçük düzensizlikleri bir sünger gibi emerek sürücülere kusursuz bir sessizlik vaat ediyor.