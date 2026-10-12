Lastik fiyatları neden uçuşa geçti?

8 Ekim kapanış verilerine göre Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki ana kauçuk sözleşme fiyatı ton başına 2.670 euro seviyesine ulaştı. Bu rakam, bu yıl kümülatif olarak %28'den fazla bir artışa işaret ederken son dokuz yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

LASTİK ÜRETİMİNDE HAM MADDE ŞOKU!

Doğal kauçuğun en çok kullanıldığı alan olan lastik sektöründe, yükselen kauçuk ham madde fiyatları üreticilerin maliyetlerini ve kâr marjlarını doğrudan etkiliyor. İstatistiksel verilere göre Eylül ayından bu yana 60'tan fazla lastik şirketi, tüm ürün kategorilerini kapsayan 70'ten fazla fiyat artış bildirimi yayımladı.

Shandong Huasheng Kauçuk Şirketi'nin Satış Müdürü Wang Xiaocai'nin aktardığı bilgilere göre, doğal kauçuk fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık %15 artarken, karbon siyahının fiyatı %75'in üzerinde yükseldi. Sentetik kauçuk ve çeşitli kimyasal katkı maddelerinin fiyatları da uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenerek %15 ila %20 arasında artış gösterdi.

CCTV Finance'in haberine göre, ham madde maliyetlerindeki bu kesintisiz artış nedeniyle lastik fiyatları yükselmeye devam edecek.