Lastiğin üzerine madeni para koyunca bakın ne oluyor?!

Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana, benzin istasyonlarındaki yakıt fiyatları uluslararası alanda fırladı, bu nedenle yakıt tasarrufuna yardımcı olan her türlü yöntem memnuniyetle karşılanıyor.

YAKIT MASRAFINI DÜŞÜREN MADENİ PARA YÖNTEMİ:

Otomobil ve motosikletlerimizde mümkün olan en yüksek yakıt tasarrufuna ulaşmamızı sağlayan en kritik faktörlerden biri lastiklerimizin durumudur.

Sadece cebimizi değil, fiziksel bütünlüğümüzü de tehdit eden lastik aşınmasından değil , aynı zamanda gün içinde değişen ve araç kullanıcısı tarafından sık sık kontrol edilmesini zorunlu kılan hava basıncından da bahsediyoruz .

İçinde uygun hava basıncı olmayan bir lastik, aşınmış bir lastik kadar tehlikelidir çünkü lastik sırtı asfalta düzgün bir şekilde basınç uygulanmaz ve bu da yol tutuşunun azalmasına neden olur.

Aynı zamanda, lastikteki basınç eksikliğinden kaynaklanan deformasyon, yuvarlanma direncini önemli ölçüde artırır ve bu nedenle aracın hareket halinde kalmak için harcaması gereken enerjiyi de artırır.

Özetle, yanlış lastik basıncı, yakıt tüketiminin artması ve dolayısıyla her gün araba kullananlar için daha yüksek maliyetler anlamına gelir.

Araç lastiklerimizden kaynaklanabilecek kayıpları en aza indirmenin tek yolu, lastikleri düzenli olarak kontrol etmektir. İdeal olarak, bu kontrol , gerekirse hava ekleyebilmemiz ve her zaman üreticinin tavsiyelerine uymamız için, bilinen bir basınç ölçer ile, mümkünse bir benzin istasyonunda yapılmalıdır.

Alternatif olarak, elbette, bir lastiğin hava ihtiyacı olup olmadığını anlamak için bir madeni para da kullanabiliriz.

Lastik basıncımızı bozuk parayla kontrol etmek için, kullanmak istediğimiz bozuk parayı seçmeli ve doğru basınçlarda onunla bir "ölçüm" yapmalıyız ki referans bir ölçümümüz olsun.

Madeni parayı lastiğin ortasına , üst kısmına yerleştirerek lastiklerinizin basıncını görsel olarak kontrol edebilirsiniz. İlk referans ölçümünü yaparken, madeni parayı ortaya yerleştirdikten sonra yandan bakacaksınız.

Doğru yaptığınızdan emin olmak için, yandan baktığınızda lastik izini (üzerindeki gravürü) değil , sadece parayı gördüğünüzden emin olun. Ardından, lastik izinin bittiği ve paranın görünmeye başladığı noktayı zihninizde veya paranın üzerine bir işaret koyarak işaretleyin.

Lastiklerinizin basıncını kontrol etmek istediğinizde ve başka bir yönteminiz olmadığında, madalyon üzerindeki bu işareti şu şekilde kullanabilirsiniz : Madalyonu lastiğin üst kısmına, tam ortasına yerleştirin.

İşaretin altında madalyonun bir kısmını görüyorsanız ve lastikleriniz nispeten yeniyse, bu lastiklerde olması gerekenden daha fazla hava ve daha yüksek basınç olduğu anlamına gelir . İşareti görmüyorsanız, lastikler yetersiz şişirilmiştir.

Aynı şekilde, lastiğin diş derinliğini de kontrol edebilirsiniz ; böylece lastik zamanla yasal olarak izin verilen seviyelerde olup olmadığını ve değiştirme zamanının ne zaman yaklaştığını anlayabilirsiniz.

Son olarak, araç lastiklerimizin zamanla basınç kaybettiğini belirtmek gerekir; bu, diğer şeylerin yanı sıra ortam sıcaklığındaki dalgalanmalar nedeniyle tamamen normaldir. Normal şartlar altında, ayda bir ila iki psi'lik (hatta biraz daha fazla) bir basınç kaybı normal kabul edilir ve bu nedenle lastiklerimizi en az iki haftada bir ve her zaman uzun bir yolculuğa çıkmadan önce kontrol etmeliyiz.