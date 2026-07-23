Kuru soğanda etiket oyunu! Bakanlık üç harfli market zincirine cezayı kesti

Hayat pahalılığı karşısında geçim derdine düşen milyonlar bir yandan da marketlerin fırsatçılığından korunmaya çalışıyor. Son yıllarda yüksek enflasyon ortamı ve piyasadaki usulsüzlükler şikayetleri arttırınca iktidar kanadı da denetimleri arttırdı.

SOSYAL MEDYADAN ŞİKAYET ETTİ

Özellikle Ticaret Bakanlığı "haksız fiyat uygulamaları"na göz açtırmayacağı uyarılarını sürdürüyor.

Son olarak, İstanbul'da bir tüketici, aldığı kuru soğanın kasada farklı etikette farklı olduğunu sosyal medyadan paylaştı.

Tüketici market etiketi ve alışveriş fişinin fotoğrafı ile yaptığı paylaşıma Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ı etiketledi.

"DENETİM YAPILDI, CEZA KESİLDİ"

Kaplan ilgileneceklerini söyledi ve bugün de sürece dair şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Ticaret Bakanlığımıza iletilen şikayet üzerine İstanbul Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren bir zincir markette İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce denetim gerçekleştirdik.

Denetimlerde; Şikayete konu ürünün son 3 aylık alış-satış faturaları incelemeye alınmak üzere, yasal süre olan 7 gün içerisinde teslim edilmek üzere talep edildi. 7 üründe birim fiyat bilgisinin mevzuata aykırı olduğu, 1 üründe ise kasa-reyon fiyat farklılığı bulunduğu tespit edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen toplam 8 ürün için idari yaptırım uygulandı."

Ticaret Bakanlığı olarak tüketici haklarını korumak, fiyat şeffaflığını sağlamak ve gelen her ihbarı titizlikle değerlendirmek amacıyla denetimleri sürdürdüklerini kaydetti.