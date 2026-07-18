Küresel piyasalarda kritik hafta! Gözler ECB ve TCMB'nin faiz kararında

Küresel piyasalar, yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim ve bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası ( ECB) faiz kararı öncesinde temkinli bir seyir izliyor.

Çip üreticisi şirketlerin hisselerindeki sert satışlar risk algısını artırırken, yatırımcıların odağı merkez bankalarının adımlarına çevrildi.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

ABD’de haziran ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık enflasyon yüzde 3,5 ÜFE ise aylık yüzde 0,3 gerilerken yıllık yüzde 5,5 arttı. Verilerin ardından Fed’in olası faiz artırımına ilişkin beklentiler, eylülden ekim ayına ötelendi. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler sürüyor.

ABD-İran gerilimiyle Brent petrol haftayı yüzde 14,2 yükselişle 86,8 dolardan tamamlarken, altının onsu yüzde 2,2 düşüşle 4 bin 18 dolara geriledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55, dolar endeksi ise 100,8 seviyesinde haftayı kapattı.

Bu hafta Avrupa’da gözler ECB’nin faiz kararına çevrilirken, bankanın enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen faizleri sabit bırakması bekleniyor. Yurt içinde ise piyasalar, perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararını ve cuma günü Moodys’in Türkiye değerlendirmesini edecek

GÖZLER ECB VE TCMB’NİN FAİZ KARARINDA



Küresel piyasalarda risk iştahı zayıflarken, yatırımcılar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına odaklandı