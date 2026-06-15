Küresel piyasalar nefes aldırdı: Türkiye risk primi 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Son dönemde Ortadoğu’da tırmanan savaş, jeopolitik gerilimler içeride siyasi krizlerle birleşince sürekli yukarı yönlü hareket eden ve Türkiye ekonomisinin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), barış haberleriyle birlikte 225 baz puana kadar geriledi.

Bu düşüşle birlikte Türkiye'nin risk primi, savaşın fitilinin ateşlendiği 26 Şubat’tan bu yana (son 15 haftanın) en düşük seviyesini görmüş oldu.

TÜRKİYE İÇİN YENİ DÖNEM: DAHA UCUZ BORÇLANMA

Peki bu 225 baz puan ne anlama geliyor? Uluslararası piyasalar, savaşın bitmesiyle birlikte Türkiye’yi artık "daha güvenli bir liman" olarak görüyor.

Risk priminin düşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin ve büyük Türk şirketlerinin dışarıdan borç para alırken artık çok daha düşük faiz ödeyeceği anlamına geliyor. Yani devletin cebinden çıkacak olan faiz yükü azalıyor.

CDS NEDİR?

CDS (Credit Default Swap), yabancı bir yatırımcının Türkiye’ye ya da Türk şirketlerine borç verirken, "Ya bu ülke batarsa, ya borcunu geri ödeyemezse" diye korkup yaptırdığı bir hayat sigortası poliçesidir.

Bu poliçenin fiyatı (baz puanı) ne kadar yüksekse, dünya o ülkenin batma ihtimaline o kadar yüksek bakıyor demektir ve o ülkeden risk kadar yüksek faiz ister.

Savaş döneminde bu rakam fırlamıştı. Şimdi barış gelince 225 baz puana indi.