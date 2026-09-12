Küresel devden piyasalara alarm zili: Bu fiyatlardan asla alım yapmam"

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, küresel piyasaların karşı karşıya olduğu risklerin yatırımcılar tarafından yeterince dikkate alınmadığını söyledi.

Dimon, Wilfred Frost ile gerçekleştirdiği yaklaşık bir saatlik röportajda, piyasalarda ciddi bir şok yaratabilecek jeopolitik ve mali risklerin bulunduğuna dikkat çekti.

Dimon, “Bu risklerin muhtemelen diğer insanların düşündüğünden daha büyük olduğunu düşünüyorum” diyerek Ukrayna ve Ortadoğu’daki savaşlara, ABD - Çin gerilimine ve artan savunma harcamalarına işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) giderek büyüyen bütçe açıklarının da önemli bir risk oluşturduğunu belirten Dimon, bu gelişmelerin ilerleyen dönemde finansal piyasalar üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini ifade etti.

"PİYASA RİSKİ TAM OLARAK FİYATLAMIYOR"

Piyasaların büyük bir şok ihtimalini düşük fiyatlayıp fiyatlamadığı sorusuna Dimon, hangi risklerin fiyatlara dahil edildiğini kesin olarak bilmenin zor olduğunu söyledi. Dimon, bazı risklerin piyasa fiyatlarına yansımış olabileceğini ancak asıl belirsizliğin olayların nasıl sonuçlanacağı olduğunu belirtti. Dünyanın piyasa değeri açısından en büyük bankasının başındaki Dimon, uzun süredir küresel ekonomi, enflasyon, faizler ve jeopolitik gelişmeler konusunda yaptığı uyarılarla dikkat çekiyor.

ABD TAHVİLLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLEMİYOR

Dimon, mevcut fiyatlardan uzun vadeli Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine tahvili almayacağını açıkça söyledi. Enflasyonun yeniden Amerika Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedef seviyesine gerilemesi durumunda dahi 10 yıllık Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tahvil faizinin yüzde 4 ile 4,5 arasında olması gerektiğini düşündüğünü belirten Dimon, bu nedenle tahvil fiyatlarında sınırlı yükseliş potansiyeli gördüğünü ifade etti.

Dimon’a göre, yüksek bütçe açıkları sonunda piyasaları daha yüksek faiz talep etmeye zorlayabilir. Devletin borçlanma maliyetlerinin yükselmesinde, yatırımcıların daha yüksek getiri talep etmesinin etkili olabileceğini belirtti.

HİSSELERDE DE TEMKİNLİ

Dimon’un piyasalara ilişkin temkinli yaklaşımı yalnızca tahvillerle sınırlı değil. JPMorgan CEO’su, tek tek şirketler arasında gerçekten iyi bir yatırım fırsatı gördüğünde hisse alabileceğini ancak genel hisse senedi piyasasının mevcut değerlemelerinden alıcı olmayacağını söyledi. Dimon’un bu değerlendirmesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) borsalarının yıl içinde güçlü yükseliş kaydettiği bir döneme denk geliyor. Standart & Poor's 500 (S&P 500), tüketici harcamalarının güçlü seyretmesi, enflasyonun yavaşlaması ve yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlikle yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

YAPAY ZEKA İÇİN "İNTERNET BALONU" BENZETMESİ

Dimon, yapay zeka sektöründeki devasa yatırımlara ilişkin de temkinli bir değerlendirme yaptı. Yapay zekaya harcanan paranın çok büyük boyutlara ulaştığını belirten Dimon, yatırımların uzun vadede karşılığını verme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ancak bunun yatırımcıların bugün beklediği biçimde veya öngördükleri zamanlamayla gerçekleşmeyebileceği uyarısında bulundu. Dimon, yapay zeka yatırım dalgasını internetin ilk dönemlerine benzeterek, o dönemde Yahoo ve Netscape gibi erken dönem oyuncularının geride kaldığını, Google ve Facebook gibi şirketlerin ise daha sonra öne çıktığını hatırlattı.