Küresel belirsizlik doları yukarı taşıdı! Gözler ABD'de

Asya para birimleri salı günü dolar karşısında değer kaybederken, ABD para birimi sınırlı bir toparlanma eğilimi sergiledi. Piyasa aktörleri Washington yönetiminin Tahran'a yönelik tırmanan yaptırımlarını ve ABD Hazine tahvili getirilerini düşürmeye yönelik hamlelerini yakından izliyor. Saat 07.50 itibarıyla ABD Dolar Endeksi yüzde 0,1 oranında artışla 98,95 seviyesine tırmandı. Endeks, bir önceki seansta da yüzde 0,2 değer kazanmıştı.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR DOLARA DESTEK SAĞLADI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ı hedef alan ekonomik yaptırımların kapsamının genişletildiğini duyurdu. Bessent, Tahran ile ticari ilişkilerini sürdüren tüm devlet ve şirketlerin dolar bazlı küresel finansal sistemin dışına itilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İran cephesi ise bu yeni kısıtlamalara karşı kesin bir misillemede bulunacağını açıkladı. Karşılıklı atılan adımlar Orta Doğu eksenli jeopolitik riskleri tırmandırırken dolara geçici bir destek sundu. Ancak ABD'nin bütçe ve mali görünümüne dair kaygılar, doların daha sert bir tırmanış yapmasının önüne geçti.

Döviz piyasalarındaki hareketlilik neticesinde dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0,2 oranında prim yaparak 159,35 seviyesine çıktı. Güney Kore wonu dolar karşısında yüzde 0,1 gerileme kaydederken, Çin yuanı, Singapur doları, Hint rupisi ve Avustralya doları büyük ölçüde yatay bir seyir izledi.

HAZİNE GETİRİLERİ YÜKSEK SEYRİNİ KORUYOR

ABD Hazine tahvili getirileri, uzun vadeli borçlanma yükünü hafifletmeyi amaçlayan adımlar doğrultusunda sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü 10 Eylül tarihinden itibaren işlem başına 4 milyar dolara çıkaracağını planlıyor. Buna rağmen tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması, küresel ölçekteki borçlanma maliyetleri üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

FED BAŞKANININ KONUŞMASI BEKLENİYOR

Finans piyasalarının tüm dikkati çarşamba günü kamuoyuna açıklanacak olan Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisine odaklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yakından izlenen bu gösterge, para politikası kararlarına yönelik beklentileri şekillendirecek en kritik eşik olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh’ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’nda yapacağı konuşmada faiz politikası ve tahvil getirilerine dair vereceği mesajları bekliyor.