Kurban Bayramı’na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarında hareketlilik artarken, vatandaşın tek gündemi kurbanlık hayvan fiyatları değil. Hayvanın satın alınmasıyla başlayan süreçte kesim, parçalama, nakliye ve ambalaj gibi hizmet giderleri de bütçeleri zorluyor.

Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 30 zamlanan bu ek maliyetler, kurbanın "görünmeyen faturasını" neredeyse bir hisse bedeli seviyesine taşıdı.

KURBANIN MALİYETİ HİSSE PARASIYLA BİTMİYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, piyasada büyükbaş kurbanlık fiyatları 180 bin ile 350 bin lira arasında değişirken, 7 kişilik bir hisseye giren vatandaşın cebinden hayvan bedeli olarak en az 25 bin ile 50 bin lira arasında bir rakam çıkıyor.

Ancak kurbanın asıl maliyetli olan "hizmet" kısmı, ödeme yapıldıktan sonra başlıyor.

Hayvan bedeli hariç ek masraflar büyükbaşta toplamda 29 bin ile 42 bin lira arasındaki fiyatlara ulaşabiliyor. Bu rakam, neredeyse bir büyükbaş hisse fiyatıyla eş değer bir tablo ortaya koyuyor.

Küçükbaşta ise hayvanın kendisine ödenen 15-20 bin liranın üzerine 2 bin 900 ile 4 bin 200 lira arasında değişen ek hizmet bedelleri ekleniyor.

CEPTEN ÇIKARKEN CAN YAKACAK

Hizmet kalemlerinde yaşanan yüzde 30’luk artış, kesimden mutfağa kadar her aşamada hissediliyor. Belediye veya özel tesislerde büyükbaş hayvanın kaba kesimi ve dörde bölünmesi 8 bin ile 12 bin lira arasında fiyatlanırken, küçükbaş kesimi için 1.500 ile 2 bin lira talep ediliyor.

Vatandaşın "ince işçilik" için gittiği mahalle kasaplarında ise maliyetler daha da katlanıyor:

Kuşbaşı doğrama : Kilogram başına 60-80 TL.

: Kilogram başına 60-80 TL. Kıyma çekimi : Kilogram başına 40-50 TL.

: Kilogram başına 40-50 TL. Kemik kırma: Kilogram başına 30 TL.

Büyükbaş hisseden düşen ortalama 30-40 kiloluk eti mutfağa hazır hale getirmenin maliyeti kişi başı 3 bin lirayı buluyor. Buna ek olarak; etin taşınması için tutulan "kurban taksileri", nakliye bahşişleri, bıçak bileme masrafları ve ambalaj giderleri de eklenince fatura kabarıyor.

Sadece taşıma ve dondurucu poşetleri için bir hanenin cebinden 300-400 lira çıkabiliyor. Uzmanlar, binlerce lira ödenen kurban etlerinin ziyan olmaması için profesyonel kasaplarla çalışılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.