Kritik düzenleme yürürlüğe girdi: Ofisler konuta dönüşebilecek!

'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında yapılan güncellemeler, 1 Temmuz itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen uygulanmaya başlandı.

BİR YILLIK SÜRE VERİLDİ

Hayata geçirilen yeni düzenleme doğrultusunda, gerekli koşulları sağlayan ofisler 1 Temmuz 2027 tarihine kadar konut kullanımına açılabilecek. Resmi Gazete'de yer alan değişikliğin tam metni şu şekilde paylaşıldı:

"Bu maddenin yayımı tarihinden önce uygulama imar planı kararı ile konut yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunan alanlarda, ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, parselin tamamında konut kullanım oranı %60’ı geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonuçlandırmak kaydıyla düzenlenebilir."

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in aktardığı habere göre, söz konusu uygulamayla birlikte imar planlarında konut yapımına müsaade edilen bölgelerde yer alan ofislerin, ilgili binanın yüzde 60'lık dilimini aşmaması kaydıyla konuta dönüştürülmesine izin verilmiş oldu.

İNŞAAT ALANI HESAPLAMALARINA YENİ ESNEKLİKLER

Arsa Oturum Oranlarında (TAKS) %60 Esnekliği: İmar planlarında açıkça belirtilmemiş olan durumlarda, binaların ilgili arsa üzerinde kaplayacağı taban alanını gösteren TAKS oranı en fazla %40 seviyesinde olabiliyordu. Yürürlüğe giren yeni mevzuatla birlikte; yapı yaklaşma mesafeleri ve kat adedi gibi şartlar göz önünde bulundurularak, toplam inşaat hakkı (KAKS) limitleri içerisinde kalmak koşuluyla taban alanı oturumu (TAKS) %60’a kadar artırılabilecek.

ASANSÖR MEVZUATINDA SINIRLAR DEĞİŞTİ

3 Katlı Binalara Asansör Şartı: Yeni düzenlemeyle asansör mevzuatındaki sınırlar baştan çizildi. Tek müstakil evler kapsam dışında bırakılmak üzere; bodrum katı da hesaplamaya dahil edildiğinde kat adedi 3 olan tüm binalarda asansör yeri bırakılması (gelecekte kurulabilmesine imkan tanıyacak boşluğun ayrılması) zorunlu kılındı. 4 kat ve üzerindeki binalarda ise asansör yapılması tamamen mecburiyete dönüştü.

Asansörler Bodruma da İnecek: Şayet bir binanın bodrum katında dükkan, daire veya ortak kullanım alanı (depo, sığınak gibi sadece teknik hacimler hariç tutulmak üzere) yer alıyorsa, binadaki asansörün bodrum kata kadar inmesi zorunlu hale getirildi. Mevcutta eski 3 katlı müstakil evi bulunan mülk sahipleri ise, belediyelerden gerekli projeleri onaylatmak şartıyla binalarının içerisine engelli platformu veya asansör ekletebilecek.

SÜS HAVUZLARI VE SOSYAL ALANLAR EMSALDEN DÜŞÜLMEYECEK

Bahçe ve çevre düzenlemeleri için de yeni kolaylıklar sağlandı. İçinde yüzülmeyen ve sadece görsel amaçlarla tasarlanan süs havuzları ile bahçeye inşa edilen pergola (kamelya) benzeri yapılar, toplam bahçe alanının %20'sini geçmemesi şartıyla artık yapının toplam inşaat hakkından (emsalinden) düşülmeyecek.

Umumi binalarda (ortak kullanıma açık alanlar) ticari bir gaye taşımayan çocuk bakım ve oyun alanları, çatılarda yer alan boş ortak teraslar, otoparklar ve mescitler emsal hesaplamasından muaf tutulacak.

YARIM KALAN VE ESKİ BİNALARA YENİ DENETİM

Yarım Kalan İnşaatlara Sıkı Denetim: Ruhsat süresi dolmuş olan binaların tekrar ruhsatlandırılması aşamasına yeni kıstaslar eklendi. Ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içerisinde yapımına başlanmış olan inşaatlarda; enerji verimliliği, yalıtım, yangın ve deprem konularında en güncel mevzuat kuralları uygulanırken, diğer teknik detaylarda eski mevzuat geçerli sayılacak. Ancak 2 yıllık süre zarfında inşasına hiç başlanmamış olan projeler tüm haklarını kaybedecek ve tamamen bugünün en güncel kurallarına tabi olarak sıfırdan ruhsat almak zorunda kalacak.

Eski Binaların Esaslı Tadilatına Kolaylık: Halihazırda yapı kullanma iznini (iskan) almış olan mevcut yapılarda hayata geçirilecek büyük tadilatlarda, yapının taşıyıcı sistemine hiçbir zarar vermemek ve deprem, yangın, yalıtım önlemlerini eksiksiz almak koşuluyla, binanın ilk inşa edildiği tarihteki eski yönetmelik kuralları devreye sokulabilecek.