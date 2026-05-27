Kriptonun yılmaz savunucusuydu: Bitcoin'leri elden çıkardı

Uzun yıllardır Bitcoin’e (BTC) verdiği koşulsuz destekle bilinen ünlü iş insanı, lider kripto para biriminin küresel kriz ve jeopolitik risk dönemlerinde kendisinden beklenen “güvenli liman” ve enflasyondan korunma (hedge) işlevini yerine getiremediğini açıkladı.

Bitcoin’in artık tamamen amacından saptığını ve kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Cuban, portföyündeki Bitcoin varlıklarının çok büyük bir bölümünü elinden çıkardığını duyurdu.

"SAVAŞ SIRASINDA ALTIN UÇARKEN BİTCOİN ÇAKILDI"

Front Office Sports Genel Yayın Yönetmeni Daniel Roberts’a verdiği özel röportajda radikal kararının arkasındaki perde arkasını anlatan Mark Cuban, özellikle şubat ayı sonunda patlak veren İran Savaşı sürecine dikkat çekti.

Geçmişte her platformda Bitcoin’in geleneksel altına kıyasla çok daha güçlü bir güvenli liman olduğunu savunduğunu hatırlatan ünlü milyarder, Ortadoğu’daki askeri kriz patlak verdiğinde teorisinin çöktüğünü itiraf etti. Savaş döneminde ulusal para birimlerinin değer kayıplarına karşı Bitcoin’in en iyi alternatif olması gerektiğini düşündüğünü belirten Cuban, kriz anında fiziki altının onsu 5 bin dolar sınırına kadar soluksuz yükselirken, "dijital altın" olarak nitelendirilen Bitcoin'in ise tam aksine sert düşüş grafiği çizdiğini aktardı. Yaşanan bu fiyatlama davranışı, ünlü yatırımcının Bitcoin’in risklere karşı güvenilir bir hedge aracı olmadığı sonucuna varmasına yol açtı.

PORTFÖYÜNÜ SIFIRLADI

Daha önce dijital varlık portföyünün yüzde 60’ını Bitcoin, yüzde 30’unu Ethereum (ETH) ve kalan kısmını ise küçük ölçekli altcoin’lerin oluşturduğunu beyan eden Cuban’ın bu satış hamlesi, bir diğer teknoloji milyarderi Elon Musk’ın sektöre yönelik mesafeli açıklamalarının hemen ardından geldi.

Bilindiği üzere Elon Musk da OpenAI şirketine karşı açtığı davanın jüri duruşmasında, kripto paraların bir kısmının teknolojik bir değer taşıdığını ancak piyasadaki varlıkların ezici çoğunluğunun niteliksiz ve dolandırıcılık tabanlı olduğunu savunmuştu.

Küresel arenada "dijital altın" efsanesinin sorgulandığı bu dönemde Bitcoin, ABD Kongresi’nde kripto varlıklara yasal zemin hazırlayan “Clarity Act” (Açıklık Yasası) tasarısındaki olumlu ilerlemelerin rüzgarıyla kısa süreliğine 80 bin dolar barajını aşmayı başarsa da, küresel satış baskısıyla yeniden 75 bin dolar bandına kadar geri çekildi.

ETHEREUM'A YEŞİL IŞIK, MEMECOIN'LERE "ÇÖP" BENZETMESİ

Mark Cuban, Bitcoin cephesinde yaşadığı büyük hayal kırıklığına ve yaptığı kitlesel satışlara rağmen, akıllı sözleşme teknolojisinin öncüsü konumundaki Ethereum için daha iyimser bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Çeşitli merkeziyetsiz finansal uygulamalara ve blokzincir projelerine güçlü bir altyapı sağlayabilen Ethereum’un kendisini daha az hayal kırıklığına uğrattığını ve işlevselliğini koruduğunu belirten ünlü milyarder, portföyündeki ETH varlıklarına yönelik olumlu yaklaşımını sürdürdü.

Buna karşın, piyasada hiçbir teknolojik vizyonu veya projesi bulunmayan küçük ölçekli altcoin’ler ile spekülatif amaçlarla üretilen memecoin’lere adeta savaş açan Cuban, bu tür spekülatif varlıklar için doğrudan "çöp" nitelendirmesinde bulunarak yatırımcıları sert bir dille uyardı.