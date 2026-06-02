Kriptoda dev çöküş! Panikle satışa başladılar, milyonlar saatler içinde buhar oldu!

Kripto para piyasasının lokomotifi konumundaki Bitcoin (BTC), son günlerde sergilediği aşağı yönlü sert grafik ile yatırımcılar arasında derin bir panik yarattı.

Geçtiğimiz 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık yüzde 4'e yakın net bir değer kaybı kaydeden Bitcoin, 69 bin 334 dolar basamağına kadar geri çekildi.

Sadece 48 saatlik kısa bir süre zarfında değerinden tam 4 bin dolar kaybeden lider para birimi, bu hızlı düşüşle birlikte toplam piyasa büyüklüğünün de geçici olarak 1,4 trilyon dolar sınırının altına sarkmasına neden oldu. Bugün takvimler 2 Haziran 2026'yı ve saatler tam 13.32'yi gösterdiğinde ise Bitcoin 69 bin 600 dolar seviyesinden işlem görerek kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

Kripto dünyasının ikinci büyük aktörü ve altcoin grubunun en büyüğü olan Ethereum (ETH) ise bu büyük satış dalgasından liderine kıyasla daha sınırlı bir hasarla sıyrıldı.

Son 24 saat içinde yüzde 1,60 oranında bir değer kaybına uğrayan Ethereum, bin 966 dolar seviyesine kadar geriledi. Öğle saatlerinde, yani tam 13.32'de ise bin 979 dolarlık denge noktasında alıcı bulmaya çalışıyor.

PİYASAYI SALLAYAN JEOPOLİTİK RİSKLER VE ETF ÇIKIŞLARI

Söz konusu bu ani fiyat çöküşünün meydana gelmesinde çoklu küresel faktörler doğrudan rol oynuyor. Finansal kırılmayı tetikleyen ilk önemli unsur, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler ve askeri hareketlilik iddiaları oldu. Küresel ölçekte büyük fon yöneticilerinin risk alma iştahını bıçak gibi kesen bu uluslararası gerginlik, kripto paralar gibi spekülatif ve yüksek risk barındıran dijital varlıkların kabusu haline geldi.

Dijital paraları sarsan ikinci büyük finansal darbe ise Spot Bitcoin Borsada İşlem Gören Fonları (ETF) cephesinden gelen aralıksız nakit çıkışları oldu. Kurumsal kurallarla borsaya giren yatırımcıların fonlardan sermayelerini çekmesi, piyasadaki satış baskısını doğrudan körükledi.

DEV ŞİRKETTEN YILLAR SONRA GELEN SÜRPRİZ SATIŞ HAMLESİ

Piyasadaki güvensizlik ortamını tırmandıran ve düşüş trendini hızlandıran son büyük etken ise kurumsal dev MicroStrategy şirketinin beklenmedik Bitcoin satışı oldu. Devasa kripto yatırımlarıyla tanınan şirket, 26-31 Mayıs 2026 tarih aralığında portföyünde bulunan 32 adet Bitcoin'i (BTC) yaklaşık 2,5 million dolar nakit karşılığında elden çıkardığını 1 Haziran 2026 tarihinde resmi bir bültenle ilan etti.

Açıklanan bu stratejik hamle, kurumsal devin 2022 senesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk Bitcoin satış işlemi olarak kayıtlara geçti ve piyasadaki küçük yatırımcılar arasında büyük oyuncuların kaçtığına dair endişeleri tetikledi.