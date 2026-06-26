Kripto devine lisans şoku! AB pazarında köşeye sıkıştı

Dünyanın en hacimli kripto para platformu olan Binance, Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde ciddi bir yasal bariyer ile karşı karşıya kaldı. Platform yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yürürlüğe koyduğu Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) çerçevesinde talep edilen yetki belgesini 30 Haziran tarihine kadar edinemeyeceğini müşterilerine resmi olarak iletti.

Yasal mevzuat uyarınca, bölgede faaliyet yürüten kripto işletmelerinin 1 Temmuz tarihi itibarıyla lisans sahibi olmaları mecburi kılınıyor.

Gerekli yasal izni elinde bulundurmayan şirketler, bu ülkelerde hizmetlerini sürdürmekte ısrarcı olmaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşma riski taşıyor.

Binance borsasının Yunanistan makamları kanalıyla gerçekleştirdiği ve tüm Avrupa Birliği (AB) çapında geçerli sayılması planlanan lisans başvuru süreci ise hüsranla neticelendi. Gelişmelere hakim kaynaklar ilgili başvurunun reddedildiğini öne sürerken, şirket yetkilileri resmi bir ret kararı almadıklarını, bu sebeple Yunanistan'daki başvuruyu geri çekerek rotayı yetki belgesi alabilecekleri farklı bir Avrupa ülkesine çevirdiklerini ifade etti.

KULLANICILARA BİLGİLENDİRME MESAJLARI İLETİLDİ

Süreç kapsamında bu hafta içerisinde Polonya, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerdeki Binance müşterilerine bilgilendirme e-postaları gönderildi. Şirket yönetimi yolladığı bu dijital mesajlarda, 30 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili lisansı temin edemeyeceğini açıkça belirterek, platformu kullananların varlıklarını hangi yöntemlerle sistemden çekebileceklerine dair teknik yönergeleri paylaştı.

Diğer taraftan şirket yönetimi, yatırımcı kitlesine yönelik “1 Temmuz’a kadar fonlarınızı çekin” şeklinde genel ve toplu bir çağrıda bulunmadıklarının altını çizdi. Platform yetkilileri, yalnızca belli kullanıcıların belirtilen bu tarihten evvel yasal süreçten etkilenebileceğini, bu risk grubunda yer alan yatırımcılarla doğrudan iletişime geçildiğini ve müşteri varlıklarının güvence altında tutulduğunu açıkladı.

Mevcut aşamada, kripto borsasının Fransa yetkilileri üzerinden yeni bir lisans başvurusu yapmayı planladığı belirtiliyor. Şirketin geçmiş dönemlerde de Fransa'da lisans alımı hususunda çeşitli resmi temaslarda bulunduğu biliniyor.

Fakat bu yeni başvuru resmiyet kazanıp onaylansa dahi, yasal prosedürlerin 1 Temmuz mühletine kadar tamamlanması öngörülmüyor. Tam da bu gecikme ihtimali nedeniyle, geçiş evresinde Binance platformunun Avrupa Birliği (AB) bölgesindeki müşterilerine sunduğu birtakım finansal hizmetleri durdurması yahut kısıtlaması seçenekleri de masaya yatırılmış durumda.

RAKİP BORSALAR KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Binance firmasının Avrupa pazarındaki lisans alma sürecinde yaşadığı bu gecikme, gerekli yasal izinleri elinde bulunduran rakip platformların da dikkatinden kaçmadı. Avusturya menşeli Bitpanda borsasının kurucusu olan Eric Demuth, Avrupa bölgesinin yasal düzenlemelere ve tüketici haklarının korunmasına büyük hassasiyet gösterdiğine dikkat çekerek, piyasadaki yatırımcıları kendi sistemlerini deneyimlemeye davet etti.

Bir diğer büyük aktör olan OKX borsasının kurucusu Star Xu ise, sosyal medya hesapları üzerinden kendi işletmelerinin sunduğu güvenilir kripto ve finansal teknoloji hizmetlerini vurgulayan paylaşımlara imza atarak yaşanan krizden pay almaya çalıştı.