Kriko tarihe karışıyor! Çinlilerden lastik değiştirmeyi çocuk oyuncağı yapan teknoloji

Issız bir yol kenarında, sağanak yağmur altında patlayan o lastiği değiştirmek için bagajın altından krikoyu çıkarma çilesini hepimiz gayet iyi biliriz. Kan ter içinde arabayı kaldırmaya çalışırken geçirilen o dakikalar, sürücülerin en büyük kâbusudur. Ancak otomotiv dünyasında taşları yerinden oynatan Çinli üreticiler, bu çileli dönemi tamamen tarihe gömmeye kararlı! BYD, Aito ve Li Auto gibi dev şirketler, artık sürücülerin elini bile sürmesine gerek kalmadan, tekerlekleri tek tek havaya kaldırabilen fütüristik bir süspansiyon teknolojisi üzerinde çalışıyor.

BYD, SİSTEMİN DOKUZ TONA KADAR YÜK KALDIRABİLECEĞİNİ İDDİA EDİYOR...

BYD, Aito ve Li Auto gibi şirketler, tekerlekleri tek tek kaldırabilen süspansiyon sistemleri üzerinde çalışıyor. BYD, bu teknolojinin üç uygulama için tasarlandığını belirtiyor: acil durumlarda üç tekerlekten çekiş, engebeli arazide sürüş ve kriko kullanmadan lastik değiştirme.

BYD bu teknolojiyi Denza B8 Flash Charge Edition modelinde sergiledi. Bu model, aracın 15 km/sa hıza kadar giderken bir tekerleğini tamamen kaldırmasına olanak tanıyan yeni Disus-P Ultra süspansiyon sistemini kullanıyor. Car News China'ya göre, BYD sistemin kaldırma işlemini bir dakikadan kısa sürede tamamlayabildiğini iddia ediyor.

Bir medya gösterimi sırasında, lastik değişiminin iki dakikadan kısa sürede tamamlandığı bildirildi. Üretici, sistemin dokuz tona kadar yük kaldırabileceğini iddia ediyor. Denza B8'in Çin'deki başlangıç ​​fiyatı yaklaşık 53.000 euro. Şimdilik SUV sadece Çin, Filipinler, Avustralya ve Yeni Zelanda'da satışta.

Bu sistem, Aito ve Li Auto (yukarıdaki resimde) gibi diğer Çinli üreticiler için de mevcut olacak...